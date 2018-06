Hier geht's zum Video

Der Trading-Tipp des Tages ist heute Siemens Healthineers. Gestern wurde die anstehenden Indexveränderungen bekannt gegeben. Siemens Healthineers wird in den TecDAX aufsteigen. Das war zwar bereits so erwartet worden, dennoch legt die Aktie von Siemens Healthineers heute deutlich zu. Wirksam wird der Aufstieg in den TecDAX dann ab dem 18. Juni. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.