Berlin (www.aktiencheck.de) - In der Tarifauseinandersetzung für die rund 13.000 Tageszeitungsjournalistinnen und -journalisten soll eine Urabstimmung über die Intensivierung des Arbeitskampfs bis hin zu unbefristeten Streiks eingeleitet werden. Das hat die Bundestarifkommission der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di beschlossen, nachdem die Verhandlungen über Honorare und Gehälter auch in der vergangenen Nacht in der sechsten Runde mit dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) nicht zu einem Ergebnis geführt haben. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di): "Nach intensiven Streiks in den vergangenen Wochen und Monaten. [mehr] LBBW Apple-Aktie: Gutes Q2 - Noch mehr Aktienrückkäufe - Neues Kursziel - Aktienanalyse Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Ralph Szymczak von der LBBW: Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) von 175 auf 195 USD. Apple habe in Q2 die geringen Erwartungen des Marktes größtenteils übertroffen. In der wichtigen Smartphone-Sparte habe Apple beim Umsatz wieder einen zweistelligen Anstieg verbuchen können. [mehr] boerse-daily.de Fresenius-Aktie sprintet wieder los - Chartanalyse Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktie sprintet wieder los - Chartanalyse Das Wertpapier von Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) setzte sich heute mit einem deutlichen Kursvorsprung an die DAX-Gewinnerliste und trotzt vor Stärke, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. Darüber hinaus könnte die Aktie nun ihre aktuelle Konsolidierung beenden und eine weitere Kaufwelle etablieren, zumal wichtige Hürden zuletzt hä. [mehr] Kolumnen mehr > Gerd Bennewirtz SJB FondsEcho. Rohstoffaktien. Fokussiert. Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resourc SJB FondsEcho. Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources. Rohstoffaktien. Fokussiert. In Anbetracht überbewerteter globaler Aktienmärkte mit hohem Korrekturpotenzial wird es für antizyklische Anleger immer schwieriger, die wenigen Wertpapiere herauszufiltern, die auch im aktuellen Börsenumfeld noch Aufwärtspotenzial besitzen. In diese Kategorie sind zweifelsohne Rohstoffaktien einzuordnen, die neben Energie- und Minentiteln auch Lebensmittelproduzenten und Agrarunternehmen umfassen. In genau diesem Bereich bewegt sich der Long Term Investment Fund - Natural Resources der schweizerischen FondsGesellschaft SIA (Strate. [mehr] Christian Zoller DAX im Niemandsland Der DAX notiert aktuell bei 12.820 Punkten und damit weiter im Niemandsland zwischen 12.760 und 13.000 Punkten. Unter 12.760 Punkten würde sich direkt ein Short-Signal ergeben. Long wäre der Index erst wieder über 12.850 Punkten bzw. 13.000 Punkten einzustufen. Die ersten Anlaufmarken nach unten liegen bei 12.550 und 12.300 Punkten. Kann sich der DAX wieder erholen und über 13.000 Punkte ansteigen, wäre das Verlaufshoch um 13.200 Punkte das erste Anlaufziel. Fazit: DAX unter 13.000 Punkten schwach mit möglichen weiteren Kursabgaben bis 12.550 und 12.300 Punkte. . [mehr] Global Atomic - Spektakuläre Ressourcensteigerung! Am gestrigen Dienstag, kurz vor Handelsschluss in Toronto veröffentlichte der kanadische Uranexplorer Global Atomic (TSX-V GLO / WKN A2JAQL) eine neue Ressourcenschätzung für sein DASA-Projekt im Niger. Und die hatte es in sich! Wie Global Atomic nämlich bekannt gab, konnte man die Ressourcen der Kategorie "angezeigt" verdreifachen! Und gleichzeitig den durchschnittlichen Urangehalt um 18% steigern!Damit verfügt DASA nun insgesamt über 64,8 Mio. Pfund Uranoxid (U3O8) in der Kategorie angezeigt bei durchschnittlich 3.068 ppm U3O8 sowie über 48,4 Mio. Pfund U3O8 mit durchschnittlich 2.600 ppm in der Kategorie geschlussfolgert! Bislang konnte Global für DASA "nur" 21,4 Mio. Pfund bei im Schn. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

