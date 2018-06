Justin Sun, CEO von TRON, gab kürzlich bekannt, dass die OTCBTC-Plattform TRONs Blockchain und den Umzug der Tokens unterstützen wird. Zuvor kündigte TRON den Start einer virtuellen Maschine TVM und des Mainnets an. Der Umzug der Tokens ist für den 26. Juni 2018 geplant, wie Sun bei Twitter schreibt. OTCBTC ist eine Handelsplattform, die verschiedene Kryptowährungen in Tauschpaaren mit BTC, ETH und USDT verwendet. Sie bieten außerdem Auflistungsdienste für die Integration neuer Token an Kryptobörsen ...

