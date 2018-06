Köln (ots) -



Premierenzeit für Ralph Caspers, Clarissa Corrêa da Silva und "Wissen macht Ah!": Erstmals präsentiert das Moderationsduo gemeinsam "Klassik macht Ah!" - Konzerte in Köln.



Neues gibt es auch für die Zuschauer am Bildschirm: Jeden Donnerstag um 19.25 Uhr zeigt KiKA eine neue Folge des schrägen WDR-Wissensmagazins als Erstausstrahlung.



"Klassik macht Ah!" auf der Bühne



"Klassik macht Ah!" kommt erneut auf die Bühne: Nach den erfolgreichen Konzerten in den vergangenen zwei Jahren befassen sich dieses Mal Ralph Caspers und Clarissa Corrêa da Silva, die neue Moderatorin des WDR TV-Magazins "Wissen macht Ah!", mit Johann Sebastian Bach. Bach ist einer der berühmtesten Komponisten der Musikgeschichte. Doch was macht Bachs Musik so besonders? Wie wurde sie damals gespielt und wie klingt sie heute? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen Clarissa Corrêa da Silva und Ralph Caspers nach. Unterstützt werden sie von den Musikerinnen und Musikern des WDR Funkhausorchesters und dem David Gazarov Jazz-Trio.



Neben zwei Konzerten für Schulklassen findet ein öffentliches Familienkonzert am Samstag, den 16. Juni 2018 um 16:00 Uhr im WDR Funkhaus Köln statt. Zum Nachhören gibt es die dritte Auflage von "Klassik macht Ah!" am 24. Juni 2018 um 15:00 Uhr im KiRaKa.



Neue "Wissen macht Ah!" -Staffel im TV



Seit Januar diesen Jahres moderiert Ralph Caspers "Wissen macht Ah!" gemeinsam mit Clarissa Corrêa Da Silva. In den neuen Folgen feiern die beiden unter anderem ihren selbst erfundenen "Internationalen Gönn-Dir-Eis-Tag". Außerdem gehen sie der Frage nach, wer die Straßenlampen morgens aus- und abends einschaltet und klären ein für alle Mal, warum wirklich niemand einfach aufhören kann, Chips zu essen. Und stimmt es tatsächlich, dass Kartoffeln und Bohnen roh giftig sind und Dreck den Magen sauber macht?



Die vier Premierenfolgen mit Ralph und Clarissa in der neuen Staffel laufen bis zum 21.6.2018 immer donnerstags, 19:25 Uhr bei KiKA und sind weiterhin zu sehen auf: www.wdr.de/tv/wissenmachtah



16. Juni 2018 | 16:00 Uhr | Köln | WDR Funkhaus



WDR Familienkonzerte: Klassik macht Ah! WDR Funkhausorchester Köln David Gazarov Jazz-Trio Mariano Chiacchiarini Dirigent Clarissa Correa da Silva und Ralph Caspers Moderation Musik von Johann Sebastian Bach Karten: 6 Euro (Einheitspreis für Kinder bis 12 Jahre/keine Ermäßigung), 10 Euro (Einheitspreis für Begleitpersonen/keine Ermäßigung). Die angegebenen Ticketpreise verstehen sich inkl. MwSt. Dazu kommen VVKG und Servicegebühr. Tickets unter: KölnMusik // Tel. 0221-280280.



Redaktion WDR Musikvermittlung: Julia Brück. Weitere Informationen unter: www.musikvermittlung.wdr.de



Alle "Wissen macht Ah!"-Sendetermine im Überblick: KiKA: Montag - Donnerstag, 19.25 Uhr, KiKA WDR Fernsehen: Montag, 9.30 Uhr Das Erste: Samstag und Sonntag, 5.55 Uhr ARD alpha: Freitag, 15.30 Uhr Deutsche Welle: Sonntag, 20.30 Uhr, 16.30 Uhr www.wissenmachtah.de



Redaktion: Hilla Stadtbäumer (WDR)



Fotos unter ARD-Foto.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: Barbara Feiereis WDR Presse und Information Telefon 0221 220 7122 barbara.feiereis@wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.WDR.de