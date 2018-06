Mainz (ots) - Woche 24/18



So., 10.6.



Bitte nochmalige Änderung beachten:



18.00 ZDF.reportage Mission Weltall Film von Felix Kohler und Gabriel Stoukalov



(Änderung bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.)



Woche 26/18



Mi., 27.6.



Bitte Programmänderung beachten:



3.20 ZDFzoom (VPS 3.19/HD/UT) Kick & Cash - Macht Geld den Fußball kaputt? Film von Béla Réthy und Halim Hosny (vom 25.4.2018) Kamera: Torsten Groß, Michele Parente Deutschland 2018



("ZDFzeit: Früher war alles besser! Oder?" entfällt.)



Woche 28/18



So., 8.7.



Bitte Programmänderung beachten:



20.15 Herzkino (VPS 20.14) Inga Lindström: Die zweite Chance (Text und weitere Angaben s. 15.7.2018)



(Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen. "Herzkino: Katie Fforde: Eine teure Affäre" verschiebt sich auf So., 15.7.2018, 20.15 Uhr.)



Woche 29/18



So., 15.7.



Bitte Programmänderung beachten:



20.15 Herzkino (VPS 20.14) Katie Fforde: Eine teure Affäre (Text und weitere Angaben s. 8.7.2018)



(Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen. "Herzkino: Inga Lindström: Die zweite Chance" verschiebt sich auf So., 8.7.2018, 20.15 Uhr.)



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246