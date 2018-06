Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Im April konnte der Maschinenbau in seinen Auftragsbüchern insgesamt wieder ein zweistelliges Wachstum von real plus 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verbuchen, so der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die Auslandsbestellungen stiegen um real 8 Prozent. Während die Orders aus den Euro-Partnerländern ihr Vorjahresniveau knapp verfehlten (minus 2 Prozent), legte die Nachfrage aus den Nicht-Euro-Ländern kräftig zu (plus 12 Prozent). "Auch im Inland brummt die Nachfrage. Sie stieg um satte 20 Prozent. Hier setzt sich der Aufholprozess beim Investieren ungebremst fo. [mehr] Vorstandswoche.de Fabasoft-Aktie: Neuer Kunde für Mindbreeze - Aktienanalyse Haar (www.aktiencheck.de) - Fabasoft-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de": Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fabasoft AG (ISIN: AT0000785407, WKN: 922985, Ticker-Symbol: FAA) unter die Lupe. Unser Musterdepotwert Fabasoft kommt weiterhin nicht vom Fleck, so die Experten von "Vorstandswoche.de". Das sei angesichts der Story um die Tochtergesellschaft Mindbreeze mehr als ärgerlich. Hintergrund der schwachen Performance sei auch, dass das Manag. [mehr] aktiencheck.de EU-Haushalt: EU-Kommission will über 42 Mrd. Euro in Infrastrukturnetze investieren Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Rahmen des nächsten langfristigen EU-Haushalts 2021-2027 hat die Europäische Kommission heute (Mittwoch) vorgeschlagen, die Mittel für die Fazilität "Connecting Europe" um fast die Hälfte auf 42,3 Mrd. Euro aufzustocken. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: Für Investitionen in die europäischen Verkehrsnetze sollen 30,6 Mrd. Euro, für Energienetze 8,7 Mrd. Euro und Digitales 3 Mrd. Euro bereitgestellt werden. Außerdem fordert die EU-Kommission, die ökologische Dimension der Fazilität "Connecting Europe" auszubauen, sodass sie mit 60 Prozent ihrer Mittel zu Klimaschutzzielen beiträgt. Dies stärkt die Energieunion, hilft der EU, ihren Verpflichtungen aus dem Pariser K. [mehr] Kolumnen mehr > Cornelia Frey Anleger bleiben zuversichtlich Tesla Chef Musk gelobt Besserung Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten Anleger lassen sich durch den enttäuschenden Dienstag nicht aus der Ruhe bringen und starten einen neuen Anlauf. Stühlerücken gibt es in der zweiten Börsenreihe. Der Euro macht einen Satz nach vorne. Am Dienstag war der Dax zeitweise um 1,2 Prozent auf 12 925 Punkte geklettert, bevor die Gewinne nahezu komplett zusammenschmolzen. Er kehrte damit fast wieder an seine 200-Tage-Linie bei 12 740 Punkten zurück, um die er seit einer Woche pendelt. Auch heute geht es nach verhaltenem Start auf ein zwischenzeitliches Tageshoch bei knapp 12.900 Punkten, bevor dem Dax wieder der Schw. [mehr] Gerd Bennewirtz SJB FondsEcho. Rohstoffaktien. Fokussiert. Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resourc SJB FondsEcho. Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources. Rohstoffaktien. Fokussiert. In Anbetracht überbewerteter globaler Aktienmärkte mit hohem Korrekturpotenzial wird es für antizyklische Anleger immer schwieriger, die wenigen Wertpapiere herauszufiltern, die auch im aktuellen Börsenumfeld noch Aufwärtspotenzial besitzen. In diese Kategorie sind zweifelsohne Rohstoffaktien einzuordnen, die neben Energie- und Minentiteln auch Lebensmittelproduzenten und Agrarunternehmen umfassen. In genau diesem Bereich bewegt sich der Long Term Investment Fund - Natural Resources der schweizerischen FondsGesellschaft SIA (Strate. [mehr] DAX im Niemandsland Der DAX notiert aktuell bei 12.820 Punkten und damit weiter im Niemandsland zwischen 12.760 und 13.000 Punkten. Unter 12.760 Punkten würde sich direkt ein Short-Signal ergeben. Long wäre der Index erst wieder über 12.850 Punkten bzw. 13.000 Punkten einzustufen. Die ersten Anlaufmarken nach unten liegen bei 12.550 und 12.300 Punkten. Kann sich der DAX wieder erholen und über 13.000 Punkte ansteigen, wäre das Verlaufshoch um 13.200 Punkte das erste Anlaufziel. Fazit: DAX unter 13.000 Punkten schwach mit möglichen weiteren Kursabgaben bis 12.550 und 12.300 Punkte. . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

