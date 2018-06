Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts019/06.06.2018/16:00) - Bereits seit April 2016 ist Yvonne Wagner, Geschäftsführerin der System Inkasso GmbH aus München, im Vorstand des BDIU in Berlin tätig. Nun wurde Yvonne Wagner am 17.05.2018 im größten europäischen Inkassoverband einstimmig zur Vizepräsidentin gewählt. Mit diesem großen Schritt setzt sich die beeindruckende Laufbahn von Yvonne Wagner weiter fort. Die Geschäftsführerin des bekannten Münchener Unternehmens System Inkasso GmbH hat in den letzten Jahren in der Branche und damit in der deutschen Wirtschaft viel erreicht und blickt enthusiastisch und engagiert in die Zukunft als Vizepräsidentin: "Ich fühle mich mehr als geehrt und habe die Wahl dankend und voller Vorfreude angenommen. Es ist wichtig, in Deutschland etwas zu bewegen, und es ist eine Ehre für mich, ein bedeutender Teil dieser Bewegungen sein zu dürfen. Die letzten beiden Jahre im Vorstand waren bereits sehr bedeutend für mich - denn die Branche in Deutschland sowie in ganz Europa zu prägen ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, welche nun als Vizepräsidentin nicht weniger verantwortungsvoll wird - im Gegenteil. Ich blicke gemeinsam mit einem exzellenten Team des BDIU-Gremiums einer spannenden und ereignisreichen Zukunft entgegen." Mehr Informationen zur System Inkasso GmbH und dem Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen e. V. In Berlin finden Sie über folgenden Link: http://www.system-inkasso.de (Ende) Aussender: System Inkasso GmbH Ansprechpartner: Yvonne Wagner Tel.: +49 89 14 38 82 0 E-Mail: info@systeminkasso.de Website: www.system-inkasso.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180606019

June 06, 2018 10:00 ET (14:00 GMT)