Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA8589158879 PetroTal Corp. 06.06.2018 CA71677J1012 PetroTal Corp. 07.06.2018 Tausch 1:1

CA02153C2031 Altiplano Minerals Inc. 06.06.2018 CA02156R1082 Altiplano Minerals Inc . 07.06.2018 Tausch 1:1