Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die EU-Kommission hat ihre Ankündigung, ab Juli Ausgleichszölle auf ausgewählte Produkte aus den USA zu erheben, heute (Mittwoch) in die Tat umgesetzt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Als Reaktion auf die von den USA verhängten Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte beschloss das Kollegium der Kommissare, auf die bei der Welthandelsorganisation (WTO) angemeldete vollständige Liste von US-Erzeugnissen Ausgleichszölle zu erheben. Die Kommission möchte nun das Abstimmungsverfahren mit den Mitgliedstaaten vor Ende Juni abschließen, so dass die neuen Zölle ab Juli gelten können. "Dies ist eine maßvolle und angemessene Reaktion auf die einseitige und rechtswidrige . [mehr] Citigroup Tesla-Aktie: kaum Spielraum für Fehler! - Aktienanalyse New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Itay Michaeli von der Citigroup: Im Rahmen einer Aktienanalyse vertritt Analyst Itay Michaeli von der Citigroup in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin eine neutrale Haltung. Nach einem von Tesla Inc. aktualisierten Ausblick passen die Citigroup-Analysten ihr Bewertungsmodell an. Die Model 3-Nachfrage und die Autopilot-Entwicklungen seien der Schlüssel für die Performanc. [mehr] aktiencheck.de DGB: Recht auf Weiterbildung und besseren sozialen Schutz im digitalen Wandel Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat heute auf einer Fachtagung seine arbeitsmarktpolitischen Vorschläge für den Weg zu einer Nationalen Weiterbildungsstrategie vorgestellt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von DGB: Danach ist es eine zentrale Aufgabe, die Handlungsfähigkeit der Bundesagentur für Arbeit (BA) zu sichern, damit sie künftige Herausforderungen präventiv gestalten kann. "Schutz und Leistungen der Arbeitslosenversicherung müssen verbessert werden. Das gibt Bewegungsfreiheit, um den Wandel in der Arbeitswelt, gerade durch die Digitalisierung, so zu flankieren, dass niemand Angst haben muss abzustürzen", sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Bunte. [mehr] Kolumnen mehr > Christian Zoller S&P500 vorbörslich bei 2.758 Punkten Der S&P500 ging am Vortag bei 2.748 Punkten aus dem Handel und notiert vorbörslich bei 2.758 Punkten. Und damit direkt am Widerstandsbereich um 2.758/2.760 Punkte! In diesem Bereich droht der US-Index zunächst nach unten abzuprallen und wieder Kurs auf 2.700 Punkte zu nehmen. Risikoaverse Investoren könnten um 2.760 Punkte einen Verkauf von Long-Positionen erwägen. Trotz nun möglicher Rücksetzer bleibt der generelle Trend im S&P500 über 2.680/2.700 Punkten long. Trading-Strategie: 1. Long-Positionen im Bereich von 2.600 Punkten eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel bei 2.800 bzw. 3.000 Punkten. 2. Long-Position über 2.7. [mehr] Cornelia Frey Anleger bleiben zuversichtlich Tesla Chef Musk gelobt Besserung Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten Anleger lassen sich durch den enttäuschenden Dienstag nicht aus der Ruhe bringen und starten einen neuen Anlauf. Stühlerücken gibt es in der zweiten Börsenreihe. Der Euro macht einen Satz nach vorne. Am Dienstag war der Dax zeitweise um 1,2 Prozent auf 12 925 Punkte geklettert, bevor die Gewinne nahezu komplett zusammenschmolzen. Er kehrte damit fast wieder an seine 200-Tage-Linie bei 12 740 Punkten zurück, um die er seit einer Woche pendelt. Auch heute geht es nach verhaltenem Start auf ein zwischenzeitliches Tageshoch bei knapp 12.900 Punkten, bevor dem Dax wieder der Schw. [mehr] SJB FondsEcho. Rohstoffaktien. Fokussiert. Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resourc SJB FondsEcho. Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources. Rohstoffaktien. Fokussiert. In Anbetracht überbewerteter globaler Aktienmärkte mit hohem Korrekturpotenzial wird es für antizyklische Anleger immer schwieriger, die wenigen Wertpapiere herauszufiltern, die auch im aktuellen Börsenumfeld noch Aufwärtspotenzial besitzen. In diese Kategorie sind zweifelsohne Rohstoffaktien einzuordnen, die neben Energie- und Minentiteln auch Lebensmittelproduzenten und Agrarunternehmen umfassen. In genau diesem Bereich bewegt sich der Long Term Investment Fund - Natural Resources der schweizerischen FondsGesellschaft SIA (Strate. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

