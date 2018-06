Hier geht's zum Video

Der Euro ist im Vergleich zum Dollar in der letzten Woche ganz schon abgestürzt, mittlerweile hat sich die Gemeinschaftswährung ein ganzes Stück davon erholt. Wie stehen die Chancen auf eine weitere Erholung und inwiefern könnte das den DAX belasten? Marktexperte Chris Zwermann von Zwermann Financial wirft einen Blick auf die EUR/USD-Entwicklung, DAX, Shanghai Composite, Nickel und den Sportartikelhersteller Under Armour.