Im Ringen um das Atomabkommen lässt der Iran Europa zunehmend auflaufen. Der geistliche Führer des Landes droht Israel.

Der Iran zeigt sich im Ringen über die Zukunft des Atomabkommens zunehmend kompromisslos. Niemand solle von der Regierung in Teheran erwarten, dass sie weitere freiwillige Maßnahmen zur Kontrolle ihres Atomprogramms umsetzen werde, sagte Irans Botschafter bei der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Resa Nadschafi, am Mittwoch in Wien. Deutschland und Frankreich warfen dem Iran vor, den Streit über das Atomkommen anzuheizen.

In den vergangenen Tagen hatte die Führung in Teheran ihren Konfrontationskurs im Atomstreit verschärft und angekündigt, Vorbereitungen für eine deutliche Beschleunigung der Urananreicherung zu treffen. Auch Forderungen der europäischen Staaten nach einer weniger aggressiven Außenpolitik und Verhandlungen über sein Raketenprogramm hatte der geistliche Führer Ali Chamenei eine scharfe Absage erteilt.

Zusätzliche Brisanz erhielt der Konflikt, weil das geistliche und politische Oberhaupt ...

