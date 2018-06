Die schlechten Nachrichten reißen für Facebook nicht ab. Nach dem bekannten Datenskandal und dem deswegen geforderten ?Gang nach Canossa? von Mark Zuckerberg vor den US-Kongress droht dem größten sozialen Netzwerk der Erde neues Ungemach in Europa. Dies nicht nur in Gestalt der neuen Datenschutz-Verordnung DSGVO, die aktuell bei allen Unternehmen in Europa für schlaflose Nächte sorgt. Ganz frisch bedroht auch ein neues Urteil des Europäischen Gerichtshof das Geschäftsmodell von Facebook.

Neues ... (Carsten Müller)

Den vollständigen Artikel lesen ...