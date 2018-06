Was für ein Kontrastprogramm in der Aktie von Lufthansa. Hatte die Kranichlinie von Oktober 2016 bis Anfang dieses Jahres nur eine Richtung - nach oben - gekannt, steckt sie seitdem in einer veritablen Korrektur. Dabei hätte alles so schön sein können, nachdem besonders in Deutschland der ärgste Konkurrent Air Berlin dank Insolvenz aus dem Markt geschieden war. Doch bekanntlich konnte die Lufthansa diese Chance nicht nutzen, sondern musste am Ende insbesondere dem britischen Billigflieger Easyjet ... (Carsten Müller)

