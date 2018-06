München (www.aktiencheck.de) - Vergangene Woche am Freitag sind die Ausnahmen der US-Importzölle auf Stahl und Aluminium für die EU, Kanada und Mexiko ausgelaufen, so die Analysten der Bank Vontobel Europe AG. Damit belege die USA ab sofort auch Aufschläge auf Importe von 25 Prozent auf Stahl und von 10 Prozent auf Aluminium. Kanada habe bereits entsprechende Konsequenzen gezogen und wolle ab dem 1. Juli seinerseits US-Produkte mit Strafzöllen belegen. Auch die EU habe umgehend als "Vergeltung" Gegenmaßnahmen angekündigt und wolle ab dem 20. Juni bestimmte US-Produkte mit Zöllen belegen. Sollten die USA daraufhin wie angedroht Strafzölle auf Autoimporte aus der EU verhängen, würde dies den Handelskonflikt aus. [mehr] aktiencheck.de Bundesregierung: Kommission nimmt Arbeit auf - Zukunft der Rente verlässlich gestalten Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Bundesregierung hat eine Pressemitteilung veröffentlicht: Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission "Verlässlicher Generationenvertrag" hat zum ersten Mal getagt. Sie hat den Auftrag, die Alterssicherung für die Zukunft leistungs- und tragfähig zu gestalten. Bis zum 31. März 2020 wird sie ihren Bericht vorlegen. Ab 2020 gehen die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er und 1960er Jahre in Rente. Die Arbeit verändert sich durch den digitalen Wandel maßgeblich. Beides wirkt sich auf das System der Alterssicherung aus. Die Kommission soll sich damit befassen, wie das Rentensystem weiterhin gesichert und fortentwickelt werden kann. Bundesminister Heil hatte bereits Anfang Mai die Mitglieder . [mehr] aktiencheck.de SPD: Investitionen zahlen sich aus - Deutschland bleibt führende Innovationsnation Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Bundesregierung hat heute den Bundesbericht Forschung und Innovation 2018 (BuFI) vorgelegt, so Manja Schüle, stellvertretende bildungs- und forschungspolitische Sprecherin und René Röspel, stellvertretender bildungs- und forschungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Alle zwei Jahre gibt er Auskunft über die Leistungsfähigkeit des deutschen Forschungs- und Innovationssystems im internationalen Kontext. "Deutschland gehört zu den weltweit führenden Innovationsnationen, weil die Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) seit Jahren verstärkt werden. Im Jahr 2016 wurden in Deu. [mehr] Kolumnen mehr > Christian Zoller S&P500 vorbörslich bei 2.758 Punkten Der S&P500 ging am Vortag bei 2.748 Punkten aus dem Handel und notiert vorbörslich bei 2.758 Punkten. Und damit direkt am Widerstandsbereich um 2.758/2.760 Punkte! In diesem Bereich droht der US-Index zunächst nach unten abzuprallen und wieder Kurs auf 2.700 Punkte zu nehmen. Risikoaverse Investoren könnten um 2.760 Punkte einen Verkauf von Long-Positionen erwägen. Trotz nun möglicher Rücksetzer bleibt der generelle Trend im S&P500 über 2.680/2.700 Punkten long. Trading-Strategie: 1. Long-Positionen im Bereich von 2.600 Punkten eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel bei 2.800 bzw. 3.000 Punkten. 2. Long-Position über 2.7. [mehr] Cornelia Frey Anleger bleiben zuversichtlich Tesla Chef Musk gelobt Besserung Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten Anleger lassen sich durch den enttäuschenden Dienstag nicht aus der Ruhe bringen und starten einen neuen Anlauf. Stühlerücken gibt es in der zweiten Börsenreihe. Der Euro macht einen Satz nach vorne. Am Dienstag war der Dax zeitweise um 1,2 Prozent auf 12 925 Punkte geklettert, bevor die Gewinne nahezu komplett zusammenschmolzen. Er kehrte damit fast wieder an seine 200-Tage-Linie bei 12 740 Punkten zurück, um die er seit einer Woche pendelt. Auch heute geht es nach verhaltenem Start auf ein zwischenzeitliches Tageshoch bei knapp 12.900 Punkten, bevor dem Dax wieder der Schw. [mehr] SJB FondsEcho. Rohstoffaktien. Fokussiert. Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resourc SJB FondsEcho. Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources. Rohstoffaktien. Fokussiert. In Anbetracht überbewerteter globaler Aktienmärkte mit hohem Korrekturpotenzial wird es für antizyklische Anleger immer schwieriger, die wenigen Wertpapiere herauszufiltern, die auch im aktuellen Börsenumfeld noch Aufwärtspotenzial besitzen. In diese Kategorie sind zweifelsohne Rohstoffaktien einzuordnen, die neben Energie- und Minentiteln auch Lebensmittelproduzenten und Agrarunternehmen umfassen. In genau diesem Bereich bewegt sich der Long Term Investment Fund - Natural Resources der schweizerischen FondsGesellschaft SIA (Strate. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

