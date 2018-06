6. Juni 2018. Am Beispiel Italien zeigt sich wieder einmal, wie kurz das Gedächtnis der Finanzmärkte ist. Noch vor einer Woche hatten die Akteure Angst davor, dass es dort Neuwahlen geben könne, und heute bereits scheinen die großen Risiken, die eine Koalition aus Lega Nord und 5-Sterne-Partei mit sich bringen könnte, vergessen. Wobei "vergessen" vielleicht der falsche Ausdruck ist. Die Börsianer haben sich ganz einfach nur ganz schnell an die neue Situation gewöhnt. Zwar zeigte die gestrige Antrittsrede von Italiens Premier Giuseppe Conte, dass die geplanten kostspieligen Vorhaben der neuen Regierung keineswegs vom Tisch sind und den EU-Haushaltsregeln diametral entgegenstehen. Aber es ist nicht sicher, wann etwa die zweistufige Pauschalsteuer auf Einkommen und Gewinne in Kraft treten wird. Auch wird diese Steuerreform stärker von der Lega Nord als vom Koalitionspartner vorangetrieben. Denn der 5-Sterne-Partei geht es vorzugsweise um die Durchsetzung des bedingungslosen Grundeinkommens für ihre Klientel. Eines ist jedoch klar: Die Finanzierung (auch von der Pensionsreform) ist nicht nur unklar, sondern dürfte allein über eine dramatische Erhöhung der Neuverschuldung zu erreichen sein.

Dieses Thema scheint naturgemäß auch die mittelfristig orientierten Investoren zu beschäftigen, die wir allwöchentlich befragen. Denn die Stimmung hat sich, gemessen am Börse Frankfurt Sentiment-Index, lediglich um 7 Punkte auf einen Stand von -7 Punkte verbessert. Dabei gab es nicht nur Gewinnmitnahmen, vermutlich als der DAX am Fronleichnamstag temporär auf rund 12.550 Zähler abtauchte, sondern auch Neupositionierungen in geringem Umfang. Mit anderen Worten: Der ganz große Mut, beherzt in die fallenden Kurse hinein zu kaufen, hat vielen Investoren (wie von uns befürchtet) zumindest in der vergangenen Woche noch gefehlt. Gerade einmal 2 Prozent aller Befragten haben sich nämlich auf die Seite der Bullen geschlagen.

Privatanleger glänzen mit Gewinnmitnahmen

Bei den Privatanlegern wird der fehlende Mut zu bullishen Engagements noch deutlicher, ist aber durchaus verständlich. Zwar haben sich 7 Prozent aller Befragten vermutlich aufgrund von Gewinnmitnahmen nach den gefallenen Kursen vom Bärenlager verabschiedet, sind aber - obwohl sich eine bullishe Strategie möglicherweise ausgezahlt hätte - fast allesamt nur zu den neutral orientierten Akteuren gewandert. Der Börse Frankfurt Sentiment-Index hat sich daher wie bei den institutionellen Marktteilnehmern um 7 Punkte befestigt, liegt aber per Saldo mit einem Stand von -10 Punkten etwas niedriger.

Die jüngste Erhebung zeigt sowohl für die institutionellen als auch die privaten Investoren absolut immer noch negative Werte. In der relativen Betrachtung, bezogen auf die vergangenen drei und sechs Monate, ist dieser Pessimismus in beiden Gruppen sogar noch größer. Der Abstand zu den Mittelwerten hat sich jedoch im Vergleich zu den Vorwochen immer weiter verringert. Für den DAX sind das insofern nach wie vor günstige Vorzeichen, als sich gerade diejenigen Pessimisten, die in der vergangenen Woche gerne in die Schwäche des DAX hineingekauft hätten, sich dies aber nicht trauten, bei einem erneuten Abtauchen des Börsenbarometers in Richtung 12.500, diese "zweite Chance" nicht entgehen lassen werden. Damit wären erneute Kursrückgänge in diesem Bereich recht gut abgefedert.

6. Juni 2018, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

AXC0259 2018-06-06/16:59