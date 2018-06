Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 07. Juni 2018 (Woche 23)/06.06.2018



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck



Die Themen der Sendung mit Moderator Denis Scheck sind:



- Was passiert mit meinen Daten und was hat Big Data mit Freiheit zu tun? Das interaktive Kunstprojekt Freiheit 2.0 in Stuttgart.



- Wandeln, träumen und staunen - die wundersame Welt von Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger im Museum Tinguely in Basel.



- Unsere nächsten Verwandten - "Affen wie wir", eine etwas andere Literaturgeschichte. Erzählt von Alexandra Tischel.



- Wie kann die Zukunft Europas aussehen? "The Future of Europe" - das Internationale Theaterfestival in Stuttgart.



- Maske oder wahres Gesicht? Ein Porträt des Mainzer Künstlers Markus Walenzyk.



Freitag, 08. Juni 2018 (Woche 23)/06.06.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



00.15 Florian Schroeder live - "Entscheidet euch!" Erstsendung: 22.04.2017 in HR



Mittwoch, 20. Juni 2018 (Woche 25)/06.06.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



15.15 Ferientage auf zwei Rädern



Ausflugstouren in Europa Erstsendung: 19.07.2013 in HR



Freitag, 22. Juni 2018 (Woche 25)/06.06.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



01.30 (VPS 01.29) Frankfurter Klasse live - "Geh ma bitte nach Hause!" Erstsendung: 23.01.2018 in HR



Samstag, 23. Juni 2018 (Woche 26)/06.06.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



06.00 Planet Schule



Geschichte Südafrikas 1652 bis 1795 Erstsendung: 13.04.2010 in WDR Folge 1/3



Samstag, 23. Juni 2018 (Woche 26)/06.06.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



06.30 Planet Schule



Geschichte Südafrikas 1795 bis 1913 Erstsendung: 14.04.2010 in WDR Folge 2/3



Samstag, 23. Juni 2018 (Woche 26)/06.06.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



07.00 Planet Schule



Geschichte Südafrikas 1913 bis 2010 Erstsendung: 14.04.2010 in WDR Folge 3/3



Samstag, 23. Juni 2018 (Woche 26)/06.06.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



18.45 BW: Gagstätter läuft...



Von Mannheim nach Meersburg ohne Geld Erstsendung: 17.05.2012 in SWR BW



Dienstag, 26. Juni 2018 (Woche 26)/06.06.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



21.00 (VPS 20.59) Armes Kalb - Abfallprodukt der Milchindustrie? Erstsendung: 09.10.2017 in NDR



Dienstag, 03. Juli 2018 (Woche 27)/06.06.2018



Geänderten Beitrag beachten!



15.15 (VPS 15.14) Länder - Menschen - Abenteuer Wanderlust! Durch Kretas Schluchten Erstsendung: 22.03.2015 in SWR/SR



Samstag, 07. Juli 2018 (Woche 28)/06.06.2018



Geänderten Programmablauf beachten!



14.00 (VPS 13.59) Liebling, lass die Hühner frei Spielfilm Deutschland 2017 Erstsendung: 10.11.2017 in Das Erste Autor: Martin Douven Rollen und Darsteller: Steffen Teuffel____Axel Milberg Beate Teuffel____Katja Flint Petra Jänicke____Rosa Enskat Gert Jänicke____Matthias Brenner Lisa Teuffel____Anke Retzlaff Kai Teuffel____Martin Aselmann Sophie Teuffel____Salome Ridder Bernhard____Falk Rockstroh Frau Mutzke____Anne-Kathrin Gummich Ria Kowallek____Ramona Kunze-Libnow Joschi____Andreas Brandt Anführer der Russen____Wladimir Tarasjanz Lehrerin____Laura Schuhrk Moderatorin____Lena Liberta Minister____Thomas Bestvater Stellvertreter Minister____Arne Gottschling und andere Kamera: Michael Schreitel Musik: John Gürtler



Es ist einige Zeit vergangen seit dem letzten Abenteuer der Familie Teuffel in Krummenwalde. Sophie (Salome Ridder) ist mittlerweile zwölf Jahre alt, ihr Bruder Kai (Martin Aselmann) und Schwester Lisa (Anke Retzlaff) sind aus dem Haus. Es scheint so, als hätten Beate (Katja Flint), nach wie vor erfolgreiche Geschäftsführerin der hiesigen Mineralquelle, und Steffen (Axel Milberg) endlich etwas mehr Zeit füreinander - vor allem jetzt, da Steffen tatsächlich seinen ersten Kurzgeschichten-Band fertiggestellt und zum Download ins Internet gestellt hat: "Abendbrot - Ost-Ansichten eines Westlers".



Doch so richtig ruhig wird es nie in dieser Familie. Das liegt nur bis zu einem gewissen Grad daran, dass das brandenburgische Innenministerium Beate für die Leitung der "Quelle" den großen Verdienstorden des Landes verleihen will und dieser Termin geradewegs mit ihrer Silberhochzeit kollidiert - und die will Steffen unbedingt in Rom feiern. Das gilt es auf subtile Art zu verhindern! So richtig überschlagen sich die Ereignisse erst, als plötzlich Lisa und Kai auf der Matte des elterlichen Hauses stehen.



Auf einmal entwickelt sich Steffens Buch im Internet derart rasant zum euphorisch bewerteten Bestseller, dass es prompt ein richtiger Verlag veröffentlichen will. Was der fassungslose Erfolgsautor nicht ahnt: Hinter den eindrucksvollen Download-Zahlen stecken die computerbewanderte Tochter und die liebende Ehefrau. Dass Lisa schwanger ist und keinesfalls weiß, wie sie damit umgehen soll, verraten die beiden dem auf Wolke sieben schwebenden Schriftsteller ebenfalls nicht. Der hütet allerdings selbst auch ein paar Geheimnisse. Da wäre zum Beispiel die Tatsache, dass Sohn Kai schon vor längerer Zeit sein Studium geschmissen hat - zugunsten einer möglicherweise nicht ganz so lukrativen Zukunft als Regisseur blutrünstiger B-Movies.



Erschwerend kommt hinzu, dass sämtliche Geschichten aus Steffens Buch geradewegs aus dem wahren Krummenwalder Leben stammen. Ausgerechnet Petra Jänicke (Rosa Enskat), die Ehefrau des Bürgermeisters, hat sich Steffen gegenüber als wenig diskrete, geradezu unerschöpfliche Quelle für Klatsch und Tratsch der pikantesten Sorte erwiesen.



Als Bürgermeister Jänicke (Matthias Brenner) Steffens Manuskript in die Finger bekommt und die Dorfgemeinschaft über den Inhalt informiert, reißen alte Wunden auf. Der Aufruhr ist groß: Auf keinen Fall soll das Machwerk veröffentlicht werden! Empört wenden sich die Krummenwalder von dem schreibenden Wessi ab: Sowohl die Ordensverleihung als auch die Feierlichkeiten zur Silberhochzeit drohen zu platzen. Und dann taucht auch noch der einzige real existierende Leser der Internetveröffentlichung von "Abendbrot" auf - ein Mitglied der Russenmafia, die noch eine Rechnung offen hat.



15.25 Eisenbahn-Romantik



Ecuador



(bis 15.45 - weiter wie mitgeteilt)



Samstag, 07. Juli 2018 (Woche 28)/06.06.2018



Geänderten Beitrag beachten!



02.15 (VPS 02.14) Liebling, lass die Hühner frei (WH) Spielfilm Deutschland 2017 Erstsendung: 10.11.2017 in Das Erste



Dienstag, 10. Juli 2018 (Woche 28)/06.06.2018



Geänderten Beitrag beachten!



15.15 (VPS 15.14) Länder - Menschen - Abenteuer Wanderlust! An der Amalfiküste Erstsendung: 21.02.2016 in SWR/SR



