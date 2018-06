Jetzt geht es bei der MediGene-Aktie (ISIN: DE000A1X3W00) um die Wurst. Charttechnisch entscheidende Linien stehen jetzt im Feuer. Und dass die große Relevanz haben, dass hier nicht langfristige Investoren oder große Adressen das Geschehen dominieren, sondern eng an der Charttechnik orientierte Trader, zeigt schon das Kursverhalten der letzten Wochen. Vor allem nach der am 9. Mai präsentierten Quartalsbilanz wurde das deutlich.

Denn die war alles, nur nicht gerade eine Basis, um aus der Aktie eine Kursrakete zu machen. Und so passierte an eben diesem 9. Mai auch nahezu nichts. Erst zwei Tage später, am 11. Mai, kam es zu einer Rallye, die die Aktie von der entscheidenden Auffangzone, um die es auch jetzt wieder geht, hätte lösen sollen - aber die wurde humorlos wieder abverkauft. ...

