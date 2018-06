Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit dem langen oberen Schatten an der gestrigen Tageskerze kann der Ausbruchsversuch des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) aus dem kurzfristigen Abwärtstrendkanal bzw. der Konsolidierungsflagge, die sich in den vergangenen Handelstagen herauskristallisiert hatte, nicht überzeugen - er lässt sich sogar als regelrecht misslungen beschreiben, so die Analysten der DZ BANK. Die wichtige 12.800 Punkte-Zone, zuletzt charttechnischer Widerstand, sei als solcher erst einmal bestätigt. . [mehr] LBBW Bechtle-Aktie: Starker Jahresauftakt - Neues Kursziel - Aktienanalyse Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von Analyst Mirko Maier von der LBBW: Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) von 68 auf 75 EUR. Starker Jahresauftakt: Mit einem Umsatzplus von 19,0% yoy auf 955,4 Mio. EUR sei Bechtle in Q1 positiv ins neue Geschäftsjahr 2018 gestartet. Das Segment E-Commerce habe dabei überproportional um 23,9% zu. [mehr] aktiencheck.de SPD: Investitionsschutz braucht Transparenz - für einen multilateralen Investitionsgerichtshof Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im März haben die EU-Mitgliedstaaten der Kommission das Mandat erteilt, mit Partnerstaaten aus aller Welt über die Einrichtung eines multilateralen Investitionsgerichtshofes zu verhandeln, so Bernd Westphal, wirtschaftspolitscher Sprecher und Markus Töns, zuständiger Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Dieser soll mittelfristig das System privater Schiedsgerichte ablösen und für mehr Transparenz im Investitionsschutz sorgen. Eine Expertenanhörung im Bundestag bestätigt die Vorteile eines solchen völkerrechtlich begründeten multilateralen Gerichtshofes. "Ein multilateraler Investitionsgerichtshof wird die T. [mehr] Kolumnen mehr > Christian Zoller S&P500 vorbörslich bei 2.758 Punkten Der S&P500 ging am Vortag bei 2.748 Punkten aus dem Handel und notiert vorbörslich bei 2.758 Punkten. Und damit direkt am Widerstandsbereich um 2.758/2.760 Punkte! In diesem Bereich droht der US-Index zunächst nach unten abzuprallen und wieder Kurs auf 2.700 Punkte zu nehmen. Risikoaverse Investoren könnten um 2.760 Punkte einen Verkauf von Long-Positionen erwägen. Trotz nun möglicher Rücksetzer bleibt der generelle Trend im S&P500 über 2.680/2.700 Punkten long. Trading-Strategie: 1. Long-Positionen im Bereich von 2.600 Punkten eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel bei 2.800 bzw. 3.000 Punkten. 2. Long-Position über 2.7. [mehr] Cornelia Frey Anleger bleiben zuversichtlich Tesla Chef Musk gelobt Besserung Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten Anleger lassen sich durch den enttäuschenden Dienstag nicht aus der Ruhe bringen und starten einen neuen Anlauf. Stühlerücken gibt es in der zweiten Börsenreihe. Der Euro macht einen Satz nach vorne. Am Dienstag war der Dax zeitweise um 1,2 Prozent auf 12 925 Punkte geklettert, bevor die Gewinne nahezu komplett zusammenschmolzen. Er kehrte damit fast wieder an seine 200-Tage-Linie bei 12 740 Punkten zurück, um die er seit einer Woche pendelt. Auch heute geht es nach verhaltenem Start auf ein zwischenzeitliches Tageshoch bei knapp 12.900 Punkten, bevor dem Dax wieder der Schw. [mehr] SJB FondsEcho. Rohstoffaktien. Fokussiert. Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resourc SJB FondsEcho. Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources. Rohstoffaktien. Fokussiert. In Anbetracht überbewerteter globaler Aktienmärkte mit hohem Korrekturpotenzial wird es für antizyklische Anleger immer schwieriger, die wenigen Wertpapiere herauszufiltern, die auch im aktuellen Börsenumfeld noch Aufwärtspotenzial besitzen. In diese Kategorie sind zweifelsohne Rohstoffaktien einzuordnen, die neben Energie- und Minentiteln auch Lebensmittelproduzenten und Agrarunternehmen umfassen. In genau diesem Bereich bewegt sich der Long Term Investment Fund - Natural Resources der schweizerischen FondsGesellschaft SIA (Strate. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

