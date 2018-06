VW rehabilitiert seinen Cheflobbyisten Thomas Steg. Ihm seien in der Affentest-Affäre keine rechtlichen Verfehlungen vorzuwerfen.

Volkswagen hat den in der Affäre um fragwürdige Affentests beurlaubten Cheflobbyisten Thomas Steg in seine alte Funktion zurückgeholt. Eine vom Vorstand in Auftrag gegebene Sonderprüfung der Revision habe ergeben, dass dem 58-Jährigen im Zusammenhang mit den Tests in den USA keine persönlichen rechtlichen Verfehlungen vorzuwerfen seien, sagte die für Integrität und Recht bei Volkswagen zuständige Vorständin, Hiltrud Werner, am Mittwoch in Wolfsburg.

Steg habe sich dennoch sowohl intern als auch in der Öffentlichkeit für sein Nichteingreifen in der Angelegenheit entschuldigt.

Steg erklärte, er sei weder für die Planung noch für die Beauftragung und Genehmigung der Studie zuständig gewesen. "Die Studie war überflüssig und hatte keinen wissenschaftlichen Nutzen, sie hätte nicht stattfinden dürfen." Die Untersuchung selbst habe gegen keinerlei rechtliche Prämissen verstoßen. Er mache sich jedoch den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...