Bonn (ots) - Seit Februar 2016 kreuzt die Aquarius mit der Aufgabe, Flüchtlinge vor dem Ertrinken zu retten im zentralen Mittelmeer. An Bord befinden sich Seenotretter von SOS-Méditerranée und ein medizinisches Team von 'Ärzten ohne Grenzen'. Die Hilfsorganisationen werden immer wieder beschuldigt, den Schleppern zu zuarbeiten.



Im Jahr 2015 sind mindestens 3771 Menschen bei der Überfahrt nach Europa im Mittelmeer ertrunken. Daraufhin gründeten die Französin Sophie Beau und der Deutsche Klaus Vogel die Organisation SOS Méditerranée. Seit Jahren erlebt Europa die größte Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Was treibt die Menschen auf die lange und gefährliche Flucht übers Meer, und wer sind die Menschen, die trotz aller Kritik, vor der libyschen Küste helfen?



Ein Team des ZDF ist im Mai in der sizilianischen Stadt Catania für acht Tage an Bord gegangen. Sie berichten von Rettungseinsätzen, dem Schicksal der Geretteten und dem Leben auf der Aquarius.



Reportage von Christel Haas, ZDF-Studio Paris/2018, 15'



