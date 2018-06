Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 5 der VO-EU Nr. 596/2014 des EU Parlaments und des Rates vom 16.04.14 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 2 der DVO-EU 2016/1052 der Kommission vom 8.03.16 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen DGAP-News: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG / Schlagwort(e): Sonstiges Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 5 der VO-EU Nr. 596/2014 des EU Parlaments und des Rates vom 16.04.14 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 2 der DVO-EU 2016/1052 der Kommission vom 8.03.16 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen 06.06.2018 / 17:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bekanntmachung nach Artikel 5 Absatz 4 b) und Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRA 42659 mit Sitz in Hamburg und der Geschäftsanschrift Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, hat als Stabilisierungsmanager im Rahmen der erstmaligen Zulassung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie der NFON AG (WKN A0N4N5; ISIN DE000A0N4N52; Börsenkürzel NFN) zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum vom 30. Mai 2018 bis einschließlich 01. Juni 2018 die nachstehend einzeln aufgeführten Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt: Handelsdatum Han- Kauf Nominale Aus- Währun- MIC-Co- (TT.MM.YYYY) delsz- (K) / (Stücke) führungs-- gskür- de zeit Ver- preis zel (ISO (ISO kauf (0,00000) (ISO 10386) 8601) (V) 4217) des MEZ/ME- Han- SZ dels- (hh:mm- plat- :ss,f) zes (Inlan- d u. EU-Aus- land) 30.05.2018 09:24:- K 1.000 12,00 EUR Xetra 03 30.05.2018 09:25:- K 9.000 12,00 EUR Xetra 13 30.05.2018 09:25:- K 100 12,00 EUR Xetra 13 30.05.2018 09:25:- K 9.900 12,00 EUR Xetra 46 30.05.2018 09:25:- K 1.000 12,00 EUR Xetra 46 30.05.2018 09:25:- K 1.100 12,00 EUR Xetra 46 30.05.2018 09:38:- K 7.800 12,00 EUR Xetra 00 30.05.2018 09:38:- K 100 12,00 EUR Xetra 00 30.05.2018 09:38:- K 500 12,00 EUR Xetra 26 30.05.2018 09:38:- K 6.300 12,00 EUR Xetra 52 30.05.2018 09:40:- K 3.200 12,00 EUR Xetra 13 30.05.2018 09:40:- K 1.700 12,00 EUR Xetra 13 30.05.2018 09:40:- K 8.300 12,00 EUR Xetra 13 30.05.2018 09:40:- K 6.800 12,00 EUR Xetra 13 30.05.2018 09:57:- K 3.200 12,00 EUR Xetra 26 30.05.2018 09:57:- K 1.700 12,00 EUR Xetra 26 30.05.2018 09:57:- K 4.905 12,00 EUR Xetra 26 30.05.2018 10:48:- K 3.395 12,00 EUR Xetra 33 30.05.2018 10:48:- K 1.000 12,00 EUR Xetra 33 30.05.2018 10:48:- K 5.605 12,00 EUR Xetra 33 30.05.2018 11:00:- K 3.395 12,00 EUR Xetra 03 30.05.2018 11:00:- K 605 12,00 EUR Xetra 03 30.05.2018 11:00:- K 10.000 12,00 EUR Xetra 03 30.05.2018 11:00:- K 200 12,00 EUR Xetra 03 30.05.2018 11:25:- K 10.000 12,00 EUR Xetra 40 30.05.2018 11:32:- K 22 12,00 EUR Xetra 53 30.05.2018 11:36:- K 9.978 12,00 EUR Xetra 42 30.05.2018 11:36:- K 22 12,00 EUR Xetra 42 30.05.2018 11:37:- K 9.750 12,00 EUR Xetra 04 30.05.2018 11:37:- K 228 12,00 EUR Xetra 04 30.05.2018 11:37:- K 580 12,00 EUR Xetra 19 30.05.2018 11:52:- K 9.420 12,00 EUR Xetra 19 30.05.2018 11:52:- K 10.000 12,00 EUR Xetra 31 30.05.2018 11:52:- K 598 11,998 EUR Xetra 31 30.05.2018 11:52:- K 4.982 12,00 EUR Xetra 31 30.05.2018 13:27:- K 10.000 12,00 EUR Xetra 17 30.05.2018 13:27:- K 1.049 12,00 EUR Xetra 19 30.05.2018 13:27:- K 740 12,00 EUR Xetra 20 30.05.2018 13:27:- K 8.211 12,00 EUR Xetra 54 30.05.2018 13:27:- K 1.000 12,00 EUR Xetra 54 30.05.2018 13:27:- K 789 12,00 EUR Xetra 54 30.05.2018 13:27:- K 1.059 12,00 EUR Xetra 55 30.05.2018 13:27:- K 706 12,00 EUR Xetra 56 30.05.2018 13:29:- K 6.446 12,00 EUR Xetra 09 30.05.2018 13:29:- K 1.000 12,00 EUR Xetra 09 30.05.2018 13:29:- K 2.554 12,00 EUR Xetra 09 30.05.2018 13:29:- K 1.059 12,00 EUR Xetra 11 30.05.2018 15:46:- K 4.837 12,00 EUR Xetra 47 30.05.2018 15:46:- K 550 12,00 EUR Xetra 47 30.05.2018 15:46:- K 1.000 12,00 EUR Xetra 47 30.05.2018 15:46:- K 4.100 12,00 EUR Xetra 47 30.05.2018 15:46:- K 1.551 12,00 EUR Xetra 47 30.05.2018 16:16:- K 3.349 12,00 EUR Xetra 33 30.05.2018 16:16:- K 1.181 12,00 EUR Xetra 33 30.05.2018 16:16:- K 1.000 12,00 EUR Xetra 33 30.05.2018 16:16:- K 4.651 12,00 EUR Xetra 33 30.05.2018 16:16:- K 1.571 12,00 EUR Xetra 34 30.05.2018 16:36:- K 1.157 12,00 EUR Xetra 09 30.05.2018 16:44:- K 1.621 12,00 EUR Xetra 07 30.05.2018 16:44:- K 3.279 12,00 EUR Xetra 07 30.05.2018 16:44:- K 5.100 12,00 EUR Xetra 07 30.05.2018 16:44:- K 1.216 12,00 EUR Xetra 09 30.05.2018 16:46:- K 200 12,00 EUR Xetra 27 Summe Tag 30.05.- K 217.361 11,9999 EUR Xetra 2018 [Gesamtzahl] [gewichtet- er Durchschni- ttskurs] 31.05.2018 09:35:- K 9.800 12,00 EUR Xetra 29 31.05.2018 09:35:- K 200 12,00 EUR Xetra 29 31.05.2018 09:35:- K 3.437 12,00 EUR Xetra 33 31.05.2018 09:36:- K 250 12,00 EUR Xetra 06 31.05.2018 09:36:- K 6.313 12,00 EUR Xetra 21 31.05.2018 09:36:- K 2.000 12,00 EUR Xetra 21 31.05.2018 09:36:- K 1.687 12,00 EUR Xetra 21 31.05.2018 09:36:- K 1.986 12,00 EUR Xetra 29 31.05.2018 09:56:- K 4.327 12,00 EUR Xetra 02 31.05.2018 09:56:- K 573 12,00 EUR Xetra 02 31.05.2018 09:56:- K 5.100 12,00 EUR Xetra 02 31.05.2018 09:56:- K 1.986 12,00 EUR Xetra 09 31.05.2018 09:56:- K 863 12,00 EUR Xetra 10 31.05.2018 10:33:- K 1.478 12,00 EUR Xetra 39 31.05.2018 10:33:- K 6.022 12,00 EUR Xetra 39 31.05.2018 10:33:- K 993 12,00 EUR Xetra 47 31.05.2018 10:33:- K 583 12,00 EUR Xetra 48 31.05.2018 10:35:- K 2.402 12,00 EUR Xetra 12 31.05.2018 10:35:- K 10.000 12,00 EUR Xetra 12 31.05.2018 10:35:- K 993 12,00 EUR Xetra 19 31.05.2018 10:35:- K 993 12,00 EUR Xetra 20 31.05.2018 10:35:- K 993 12,00 EUR Xetra 21 31.05.2018 10:38:- K 7.021 12,00 EUR Xetra 32 31.05.2018 10:38:- K 1.000 12,00 EUR Xetra 32 31.05.2018 10:38:- K 1.979 12,00 EUR Xetra 32 31.05.2018 10:38:- K 1.986 12,00 EUR Xetra 38 31.05.2018 10:38:- K 1.174 12,00 EUR Xetra 38 31.05.2018 10:43:- K 3.861 12,00 EUR Xetra 09 31.05.2018 10:43:- K 1.039 12,00 EUR Xetra 09 31.05.2018 10:43:- K 5.100 12,00 EUR Xetra 09 31.05.2018 10:43:- K 1.986 12,00 EUR Xetra 19 31.05.2018 11:05:- K 1.875 12,00 EUR Xetra 54 31.05.2018 11:06:- K 2.449 12,00 EUR Xetra 37 31.05.2018 11:20:- K 4.690 12,00 EUR Xetra 59 31.05.2018 11:20:- K 98 12,00 EUR Xetra 59 31.05.2018 11:20:- K 2.763 12,00 EUR Xetra 59 31.05.2018 11:20:- K 2.137 12,00 EUR Xetra 59 31.05.2018 11:20:- K 200 12,00 EUR Xetra 59 31.05.2018 11:21:- K 7.663 12,00 EUR Xetra 04 31.05.2018 11:21:- K 2.000 12,00 EUR Xetra 04 31.05.2018 11:21:- K 337 12,00 EUR Xetra 04 31.05.2018 11:30:- K 7.663 12,00 EUR Xetra 19 31.05.2018 11:30:- K 5.000 12,00 EUR Xetra 19 31.05.2018 11:30:- K 2.337 12,00 EUR Xetra 19 31.05.2018 12:27:- K 2.663 12,00 EUR Xetra 22 31.05.2018 12:27:- K 2.237 12,00 EUR Xetra 22 31.05.2018 12:27:- K 5.100 12,00 EUR Xetra 22 31.05.2018 12:27:- K 2.663 12,00 EUR Xetra 54 31.05.2018 12:27:- K 2.237 12,00 EUR Xetra 54 31.05.2018 12:27:- K 7.763 12,00 EUR Xetra 54 31.05.2018 12:27:- K 1.000 12,00 EUR Xetra 54 31.05.2018 12:27:- K 1.337 12,00 EUR Xetra 54 31.05.2018 12:32:- K 4.900 12,00 EUR Xetra 13 31.05.2018 12:32:- K 2.763 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:32:- K 2.087 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:32:- K 4.900 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:32:- K 1.979 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:33:- K 1.034 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:33:- K 3.667 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:33:- K 132 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:34:- K 2.754 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:34:- K 90 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:35:- K 2.093 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:35:- K 124 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:36:- K 1.140 12,00 EUR Xetra 13 31.05.2018 12:36:- K 588 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:36:- K 595 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:37:- K 1.191 12,00 EUR Xetra 13 31.05.2018 12:37:- K 594 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:37:- K 172 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:37:- K 500 12,00 EUR Xetra 54 31.05.2018 12:37:- K 922 12,00 EUR Xetra 54 31.05.2018 12:37:- K 487 12,00 EUR Xetra 54 31.05.2018 12:37:- K 96 12,00 EUR Xetra 54 31.05.2018 12:38:- K 4.855 12,00 EUR Xetra 44 31.05.2018 12:38:- K 646 12,00 EUR Xetra 44 31.05.2018 12:38:- K 459 12,00 EUR Xetra 44 31.05.2018 12:38:- K 90 12,00 EUR Xetra 44 31.05.2018 12:39:- K 1.751 12,00 EUR Xetra 09 31.05.2018 12:39:- K 137 12,00 EUR Xetra 09 31.05.2018 12:40:- K 1.068 12,00 EUR Xetra 13 31.05.2018 12:40:- K 626 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:40:- K 153 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:41:- K 577 12,00 EUR Xetra 13 31.05.2018 12:41:- K 471 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:42:- K 660 12,00 EUR Xetra 13 31.05.2018 12:42:- K 85 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:43:- K 896 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:43:- K 79 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:44:- K 918 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:44:- K 79 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:45:- K 698 12,00 EUR Xetra 14 31.05.2018 12:46:- K 607 12,00 EUR Xetra 38 31.05.2018 12:46:- K 1.393 12,00 EUR Xetra 38 31.05.2018 12:46:- K 10.000 12,00 EUR Xetra 38 31.05.2018 12:46:- K 5.000 12,00 EUR Xetra 38 31.05.2018 12:46:- K 5.000 12,00 EUR Xetra 38 31.05.2018 13:05:- K 5.000 12,00 EUR Xetra 47 Summe Tag 31.05.- K 226.393 12,0000 EUR Xetra 2018 [Gesamtzahl] [gewichtet- er Durchschni- ttskurs] 01.06.2018 14:23:- K 10.000 12,00 EUR Xetra 44 01.06.2018 14:25:- K 10.000 12,00 EUR Xetra 09 01.06.2018 14:26:- K 10.000 12,00 EUR Xetra 18 01.06.2018 14:27:- K 10.000 12,00 EUR Xetra 16 01.06.2018 14:27:- K 3.462 12,00 EUR Xetra 52 01.06.2018 16:16:- K 6.538 12,00 EUR Xetra 30 01.06.2018 16:16:- K 3.062 12,00 EUR Xetra 30 01.06.2018 16:17:- K 6.938 12,00 EUR Xetra 04 01.06.2018 16:17:- K 4.062 12,00 EUR Xetra 04 01.06.2018 17:21:- K 5.938 12,00 EUR Xetra 12 01.06.2018 17:21:- K 9.062 12,00 EUR Xetra 33 01.06.2018 17:36:- K 10.000 12,00 EUR Xetra 28 01.06.2018 17:36:- K 22.822 12,00 EUR Xetra 28 Summe Tag 01.06.- K 111.884 12,0000 EUR Xetra 2018 [Gesamtzahl] [gewichtet- er Durchschni- ttskurs] Summe gesamt 30.05.- K 555.638 12,0000 EUR Xetra 2018 - 01.06.- 2018 [Gesamtzahl] [gewichtet- er Durchschni- ttskurs] 06.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 