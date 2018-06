Neckarsulm (ots) -



Bald ist es wieder soweit! Die Fußballweltmeisterschaft startet, und ganz Deutschland gerät in kollektives Fußballfieber. Mit Kaufland kann ab dem 7. Juni jeder die eigene Nationalmannschaft zum selbst gekürten Weltmeister machen. Im Anschluss an einen Einkauf ab 40 Euro erhalten Kunden gratis eine von 32 exklusiven TIPP-KICK Figuren direkt an der Kasse. Die Sonderaktion für die ganze Familie läuft bis zum 4. Juli und macht das heimische Wohnzimmer oder den Garten zum persönlichen Fußballstadion.



Die eigene Kaufland TIPP-KICK WM



Die limitierten Tipp-Kicker tragen entsprechend die Trikots mit den Nationalflaggen der 32 WM-Teilnehmer, sodass alle Länder vertreten sind. Welcher Spieler sich im Päckchen verbirgt, erfährt man erst beim Öffnen. Zusätzlich enthält jede Verpackung neben einer Spielfigur einen original TIPP-KICK Spielball. Das passende Spielfeld aus Filz mit zwei Toren und Torhütern ist für nur 9,99 Euro in allen Kaufland-Filialen erhältlich. Damit steht der ganz eigenen TIPP-KICK WM nichts mehr im Wege.



Das kultige Gesellschaftsspiel für die ganze Familie



TIPP-KICK ist ein Tischfußballspiel für zwei Personen jeden Alters. Auf einem Filz-Spielfeld mit zwei Toren, zwei Torhütern und zwei beliebig positionierbaren Feldfiguren wird ein Fußballspiel nachgestellt. Durch Antippen des Knopfes auf der Spielfigur bewegt sich der Fuß der Zink-Figur und kickt den zwölfeckigen Ball in die angepeilte Richtung.



