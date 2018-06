FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gesundheitskonzern Fresenius ordnet das stationäre Reha-Geschäft im Konzern neu. Mit Wirkung zum 1. Juli werden 38 Gesundheitseinrichtungen und 13 Service-Gesellschaften in Deutschland mit Schwerpunkt auf stationärer Rehabilitation und Pflege von der Kliniksparte Helios auf Fresenius Vamed übertragen. Während Fresenius Helios sich damit künftig noch stärker auf das Akut-Klinikgeschäft konzentriert, soll Fresenius Vamed, ein Komplettanbieter im Bereich der Planung, Errichtung und des Managements von Gesundheitseinrichtungen, seine Position als Anbieter der Post-Akutversorgung stärken.

Das zu übertragende stationäre Reha-Geschäft wird in diesem Jahr voraussichtlich rund 460 Millionen Euro umsetzen und ein EBIT von rund 37 Millionen Euro erwirtschaften. Im Zuge der Transaktion übernimmt Fresenius Vamed auch die rund 7.700 Mitarbeiter dieses Bereichs. Das Transaktionsvolumen bezifferte die Fresenius SE & Co KGaA auf 485 Millionen Euro, einschließlich der Übernahme von Netto-Finanzverbindlichkeiten von 15 Millionen Euro.

Infolge dieser Transaktion passte der DAX-Konzern den Jahresausblick für Fresenius Helios und Fresenius Vamed an. Fresenius Helios erwartet in diesem Jahr demnach nun ein EBIT-Wachstum von 5 bis 8 Prozent nach bislang geplanten 7 bis 10 Prozent. Das organische Umsatzwachstum wird unverändert bei 3 bis 6 Prozent gesehen. Fresenius Vamed rechnet 2018 nun mit einem EBIT-Anstieg von 32 bis 37 Prozent nach bislang in Aussicht gestellten 5 bis 10 Prozent. Der Ausblick für das organische Umsatzwachstum von 5 bis 10 Prozent hat weiterhin Bestand. Auf den Jahresausblick des Gesamtkonzerns hat die Transaktion keine Auswirkungen.

