Zürich (ots) - Die Budget-Design-Hotelgruppe CitizenM plant ihren

Markteintritt in Zürich. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer

aktuellen Ausgabe. Das Unternehmen, das aktuell weltweit zwölf Hotels

betreibt, will 2019 nahe des Paradeplatzes ein erstes Haus in Zürich

eröffnen. CitizenM plant mit 160 Zimmern. Bereits früher gab CitizenM

bekannt, ein erstes Haus in Genf zu eröffnen. Die Eröffnung wird dort

ab dem Jahr 2020 erwartet.



