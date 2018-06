Die Deutsche Börse hat zahlreiche Änderungen in ihren Aktienindizes MDax, TecDax und SDax bekannt gegeben, am 18. Juni 2018 sollen sie inkrafttreten. Es dürften die letzten Anpassungen vor der großen Indexumstrukturierung im September sein.

Die Deutsche Börse hat am Dienstag lange nach Börsenschluss Veränderungen in ihren Aktienindizes mit Wirkung zum 18. Juni 2018 bekannt gegeben. Für den Leitindex Dax sind keine Änderungen vorgesehen. Aber die Aktien von Scout24, Delivery Hero und Puma werden in den MDax aufgenommen. Sie ersetzen dort die Aktien von Stada, Krones und Alstria Office.

Die Begründungen sind unterschiedlich. Stada wechselt zum 13. Juli 2018 vom Segment Prime Standard in den General Standard und erfüllt somit die Kriterien für einen Verbleib in den Indizes nicht mehr. Die Aufnahme von Delivery Hero und Puma erfolgt nach der Fast-Entry-Regel; beide Unternehmen qualifizieren sich aufgrund ihrer hohen Marktkapitalisierung und ...

