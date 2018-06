SAP hat eine Reihe von neuen Produkte für ?das intelligente Unternehmen? vorgestellt. Der Service SAP Conversational AI etwa umfasse ein leistungsfähiges Toolkit, um Chatbots zu trainieren, zu entwickeln und zu überwachen, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Die Chatbots ließen sich sowohl in SAP- als auch Fremdsysteme integrieren und seien als vorkonfigurierte, branchenspezifische Bots verfügbar. In Frankreich setzten bereits die Eisenbahngesellschaft SNCF und der Telekommunikationsanbieter ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...