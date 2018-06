von Julia Pfanner, Euro am Sonntag Quer durch sämtliche Branchen soll Digitalisierung die Arbeit leichter und besser machen. Auch bei den Vermögensverwaltern: Investmentprofis von DJE Kapital zeigen am Firmensitz in Pullach, wie ihnen Digitalisierung bei der Entscheidung hilft, in welche Titel sie investieren - und was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...