Tagesausblick für 7.6.: DAX richtungslos. Dialog und Fresenius im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die deutschen Aktienbarometer schlichen heute weiter nach oben. Allerdings büßten sie nach einem freundlichen Handelsauftakt am Nachmittag (zeitweise) wieder deutlich ein. Der festere Euro und der schwellende Handelsstreit zwischen den USA und der EU drückten auf die Stimmung. Die Verunsicherung spiegelte sich auch am Anleihenmarkt wieder. Dort stiegen die Renditen für langfristige Staatspapiere wieder an. Die Rendite der 10jährigen US-Papiere näherte sich damit der 3%-Prozentmarke. Der Ölpreis ging derweil nach den gestiegenen US-Lagerbeständen weiter zurück.

Morgen stehen vor allem Arbeitsmarktdaten aus den USA im Fokus.

Trader und Anleger aufgepasst.

Neu: my.one direct auf guidants - Mit dem Produktkonfigurator my.one direct können Sie in wenigen Minuten Ihr maßgeschneidertes Hebelprodukt selbst erstellen. Mit eigener WKN und voller Handelbarkeit. Das ist in dieser Form einmalig.

Unternehmen im Fokus

Dialog Semiconductor legte nach einer Bodenbildung bei EUR 15 deutlich zu. Bis zur Schließung des jüngsten Gaps ist es jedoch noch ein langer Weg. Fresenius sortiert das Klinkgeschäft neu, um sich für weitere Übernahmen besser zu positionieren. Dies und positive Analystenkommentare beflügelten den DAX-Wert heute. Norma erwirbt einen Zulieferer im Bereich Metallverarbeitung. Der Zukauf stieß bei Anlegern jedoch auf wenig Begeisterung. Die Aktie gibt nahezu die gesamten Vortagesgewinne wieder ab. Heute Abend gab die Deutsche Börse Änderungen in den Auswahlindizes bekannt. So wird im MDAX Stada durch Delivery Hero ersetzt. Siemens Healthineers steigt in den TecDAX auf und nimmt den Platz von Aumann ein. Die Änderungen werden am 18. Juni wirksam. Tesla gab in den ersten Handelsstunden kräftig Gas und schob sich an die Widerstandsmarke von USD 308.

Wichtige Termine

Deutschland - Auftragseingang Industrie, April

Europa - BIP Euro-Zone Q1, zweite Schätzung

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 2. Juni

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.820/12.920/13.040/13.180 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.610/12.700/12.720 Punkte

Nach einem freundlichen Handelsbeginn pendelte der DAX im Tagesverlauf weiter zwischen 12.720 und 12.860 Punkten. Solange die Unterstützung bei 12.720 Punkten hält ist ein Rebound auf 12.920/13.000 Punkte möglich. Taucht der Index unter die Unterstützungszone droht hingegen eine Konsolidierung bis 12.620 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 17.04.2018 - 06.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 07.06.2013 - 06.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Mini-Future-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index steigt (Bull) bzw. fällt (Bear)



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Barrier in Punkte

Finaler Bewertungstag DAX Mini-Future Bull HU7WE9 12,12 11.630,753713 11.740 Open End DAX Mini Future Bear HU9ZQM 13,32 14.170,910604 14.060 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.06.2017; 17:36 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von K.o.-Optionsscheinen finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 7.6.: DAX richtungslos. Dialog und Fresenius im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).