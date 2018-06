Zürich (ots) - Die Genossenschaft Migros Zürich (GMZ) stutzt ihre

Planvorgaben für die Fitness-Kette Elements in Deutschland. Das

schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe.

Ursprünglich wollte die GMZ ab 2012 bis zu fünfzig Studios in ganz

Deutschland errichten. «Dieser Plan wurde redimensioniert», sagt

GMZ-Geschäftsleiter Jörg Blunschi, «wir konzentrieren uns nun darauf,

an den Standorten München und Frankfurt zu verdichten.» Aktuell

stehen total sieben Elements-Studios in Frankfurt, München und

Stuttgart. Mit Elements schreibt die GMZ in Deutschland aktuell

tiefrote Zahlen: 2016 resultierte bei der Migros Freizeit Deutschland

GmbH ein Jahresfehlbetrag von über 10 Millionen Euro. Gemäss der

Migros Zürich belasten vor allem Verzögerungen bei den Neueröffnungen

die Rechnung. «Bezüglich Ergebniserreichung sind wir drei Jahre im

Rückstand.» Die Migros Zürich will aber festhalten an der

Elements-Strategie: «Der Fortbestand steht ausser Diskussion», sagt

Blunschi.



Originaltext: Handelszeitung

