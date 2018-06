Zinsdifferenzen, Zentralbankpolitik, politische Entwicklungen und Wirtschaftswachstum sind die Treiber von Währungsbewegungen. Wenn man es jedoch auf das Wesentliche reduziert, werden liquide Mittel mit kurzen Laufzeiten, darunter Bankeinlagen, Tagesgeld, Geldmarktinstrumente und dergleichen, in Richtung der höchsten verfügbaren Rendite innerhalb der eigenen Risikotoleranz fliessen. Auf sehr kurze Sicht kann dieser Geldstrom Währungen mitreissen.

Dies könnte auch einer der Faktoren gewesen sein, die den Dollar in diesem Jahr in die Höhe getrieben haben. Die Einlagenzinsen, sowohl die Ursache als auch die Folge der milden geldpolitischen Straffung durch die Fed, sind ein Beispiel dafür.

3-Monate-Einlagenzins, 6.6.2017 bis 5.6.2018

Betrachtet man die 3-Monats-Einlagenzinsen für die wichtigsten Währungen, scheinen die USA der am schnellsten an Wert gewinnende, höchstverzinsliche und risikoärmste Ort zu sein. Während kurzfristiges Geld darauf wartet, dass das wahrgenommene Investitionsrisiko nachlässt, kann der Schwenk in Richtung USA eine vernünftige Taktik darstellen - insbesondere, wenn man die Währung auf seiner Seite hat. Ein Manager eines Geldmarktfonds in Schweizer Franken wäre also sehr versucht, einige Einlagen in den USA zu platzieren. Das gleiche gilt auch für Euro- oder Yen-Manager. Natürlich gibt es in allen Märkten strukturelle, regulatorische und nationale Besonderheiten. Der Sirenengesang kurzfristiger Gewinne kann jedoch ein starker ...

