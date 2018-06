ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat auch zur Wochenmitte seine Aufwärtstendenz weiter fortgesetzt. Allerdings schaffte der SMI erst nach einem Schlussspurt den Sprung ins Plus. Es standen weiter vor allem politische Themen im Fokus des Marktes. Nachdem die EU nun in Reaktion auf die Anfang Juni verhängten US-Strafzölle ebenfalls Zölle auf US-Einfuhren im Volumen von 2,8 Milliarden Euro angekündigt hat, droht eine weitere Verschärfung des Handelskonflikts mit den USA. Daneben bleibt auch die Entwicklung in Italien ein wichtiges Thema bei den Investoren.

Grund sind die im Detail noch unbekannten Ausgabenpläne der neuen Regierung, nachdem der neue Ministerpräsident Giuseppe Conte am Vortag einen Sparkurs abgelehnt hat trotz der hohen Verschuldung des Landes. Beobachter sehen das Land damit auf Konfrontationskurs mit Brüssel. Die zehnjährigen italienischen Renditen zogen an auf 2,91 Prozent nach 2,75 am Vorabend und rund 2,60 vor der Conte-Rede am Vortag.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 8.545 Punkte und schloss damit in der Nähe seines Tageshochs. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 46,33 (zuvor: 45,74) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten gewann die Aktie der CS Group 0,9 Prozent, nachdem das Institut im Streit um ihre Einstellungspraxis in der Region Asien-Pazifik in den Jahren 2007 bis 2013 eine Einigung mit dem US-Justizministerium erzielt hat. Die Bank wird eine Strafe von rund 47 Millionen US-Dollar an die US-Behörde zahlen. Die Zahlung werde keine großen Auswirkungen auf das Ergebnis des zweiten Quartals haben, so Credit Suisse. Das Ministerium verzichtet im Gegenzug darauf, strafrechtlich gegen die Credit Suisse vorzugehen.

Für Novartis haben die Geschäfte mit einem Beratungsunternehmen des persönlichen Anwalts von US-Präsident Trump keine juristischen Konsequenzen. Eine eingehende Prüfung habe keinen ausreichenden Anfangsverdacht auf Bestechung und damit keine Grundlage für eine Strafverfolgung ergeben, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Vor etwa einem Monat war bekannt geworden, dass Novartis dem Unternehmen Essential Consultants LLC von Michael Cohen insgesamt 1,2 Millionen US-Dollar für Beratungsleistungen gezahlt hatte. Der Konzern hatte darauf gehofft, von Cohens Einblicken in die US-Gesundheitspolitik zu profitieren. Die Novartis erholte sich zum Handelsende von zwischenzeitlichen Verlusten und schloss wenig verändert.

Auf der Verliererliste ganz oben standen die anderen Index-Schwergewichte im SMI. Die Papiere von Nestle waren mit einem Minus von 0,7 Prozent Tagesverlierer, hatten im Verlauf aber schon deutlichere Verluste verzeichnet. Roche gaben um 0,2 Prozent nach.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2018 11:41 ET (15:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.