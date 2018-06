Von Ulrike Dauer und Max Bernhard

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagens Chef-Lobbyist Thomas Steg ist an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt, nachdem eine Sonderprüfung festgestellt hat, dass ihm im Zusammenhang mit VWs Finanzierung von Studien, bei denen Dieselabgase an Primaten getestet wurden, "keine persönlichen rechtlichen Verfehlungen" vorzuwerfen seien.

"Die Volkswagen-Konzernrevision hat im Rahmen einer umfassenden Sonderprüfung weder ein pflichtwidriges Verhalten noch arbeitsrechtlich relevante Verstöße von ihren Mitarbeitern bei Studien festgestellt", teilte der Autobauer am Mittwoch mit.

"Zu einer guten Unternehmenskultur gehört es auch, dass Mitarbeiter nach vollständiger Aufklärung eines Sachverhalts mit entlastendem Ergebnis voll umfänglich rehabilitiert werden", so Hiltrud Werner, Vorstand für Integrität und Recht.

Volkswagen hatte Steg Ende Januar freigestellt, nachdem bekannt geworden war, dass der Autohersteller Tierversuche in einem Forschungslabor mitfinanziert hat, die den Zusammenhang zwischen Dieselabgasen und Atemwegserkrankungen widerlegen sollten. Nach einem Bericht der New York Times im Januar wurde bekannt, dass Steg seit Mai 2013 davon wusste.

Steg war seit damals bis zur vollständigen Aufklärung der Vorgänge auf eigenen Wunsch beurlaubt und von seinen Aufgaben als Leiter der Konzern-Außenbeziehungen und Generalbevollmächtigter für den Konzern freigestellt.

Die Enthüllungen lösten für Volkswagen eine PR-Krise aus, zu einem Zeitpunkt, als der Konzern immer noch mit den Folgen des Diesel-Emissionsskandals zu kämpfen hat.

"Ich war sicher, mich arbeits- und dienstrechtlich korrekt verhalten zu haben", sagte Steg nun. "Dennoch habe ich mich gefragt, ob ich damals, im Frühjahr 2013, nicht noch mehr hätte unternehmen können, um den Test in den USA zu verhindern." Er bedauere sehr, dass er damals nicht anders gehandelt habe, und entschuldige sich dafür.

Stegs Rückkehr mit sofortiger Wirkung folgt Volkswagens Versprechen, keine Tierversuche mehr zu unterstützen.

"Versuche an Tieren schließen wir künftig aus, sofern keine zwingenden - zum Beispiel gesetzliche - Gründe diese erforderlich machen", schrieb Volkswagen-Chef Herbert Diess Ende April in einem Brief an die US-Tierschutzorganisation People for the Ethical Treatment of Animals, kurz Peta. In dem Brief, in den Dow Jones Einblick hatte, schrieb Diess auch, dass Volkswagen eine entsprechende Passage in eine neue Version seines Verhaltenskodex einfügen wird.

Volkswagen überprüft derzeit noch sämtliche Versuchs-, Studien- und Forschungsprojekte, an denen das Unternehmen mittelbar und unmittelbar beteiligt war oder ist. Diese werde in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen, sagte Vorstandsmitglied Werner.

Nach eigenen Angaben unterhält Volkswagen allein in Deutschland 1.290 Kooperationen mit mehr als 100 Hochschulen und über 60 Forschungsinstituten.

