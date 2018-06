Zürich (ots) - Urs Rohner ist seit 2011 Präsident der Credit

Suisse und will es weiter bleiben. «Meine Amtszeit wir spätestens

2021 zu Ende gehen», sagt er im «Handelszeitung»-Interview. Er sei

motiviert und engagiert, entscheidend aber sei, dass er weiter von

den Aktionären gestützt werde. Er ist überzeugt, dass auch

CS-Konzernchef Tidjane Thiam - nach Abschluss seines

Drei-Jahres-Sanierungsplans per Ende 2018 - an Bord bleibt. «Tidjane

wird die Firma weiterentwickeln und die Früchte seiner Arbeit jetzt

ernten können.» Er sei in der Vergangenheit auf grosse interne wie

externe Widerstände gestossen, zudem hätten ihn die Medien «mitunter

hart bis unfair» kritisiert. Rohner glaubt nach Abschluss von Thiams

Sanierungsplan nicht mehr an grössere Reorganisationen oder

Abbauwellen in der Grossbank. Rohner: «Einen grösseren fundamentalen

Bruch der Strategie wird es nicht mehr geben. Wir haben heute eine

Bank mit fünf Divisionen, die alle profitabel sind.» Schwerpunkt sei

dabei klar das Wealth Management. An den angekündigten Gewinn vor

Steuern für die Schweizer Universalbank will man festhalten. Rohner:

«Als wir 2015 bekannt gaben, dass wir auf zwischen 2,2 und 2,3

Milliarden kommen wollen, haben viele den Kopf geschüttelt. Heute

sind wir auf bestem Weg, diese Zahlen zu erreichen.»



