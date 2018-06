Zürich (ots) - Die Fristverlängerung für die U-Haft von

Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz läuft spätestens am 17. Juni 2018

ab. Dies schreibt die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe. Ohne

erneuten Antrag der Strafermittler vor Zwangsmassnahmengericht um

Verlängerung würden die beiden Beschuldigten, Pierin Vincenz und der

ehemalige Aduno-CEO Beat Stocker, spätestens am 17. Juni aus der

Zürcher Untersuchungshaft entlassen. Vincenz und Stocker sitzen seit

Ende Februar in Zürich in Untersuchungshaft. Mitte Mai verlängerte

das Zwangsmassnahmengericht auf Antrag der Zürcher Staatsanwaltschaft

III für Wirtschaftsdelikte die Untersuchungshaft der beiden

Beschuldigten. Die Staatsanwaltschaft will derzeit keine Auskünfte

zum Verfahren geben. Lorenz Erni, der Anwalt von Pierin Vincenz, war

für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.



