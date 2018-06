Die jüngste Mitteilung von Dialog Semiconductor Plc (kurz ?Dialog Semi?), dass vom Großkunden Apple im laufenden Geschäftsjahr weniger Umsätze reinkommen werden, hat die Aktie bekanntlich deutlich unter Druck gesetzt. Die Befürchtung ist da natürlich, dass sich Apple zukünftig noch mehr ? vielleicht sogar vollständig? ? zurückziehen wird, was Aufträge an Dialog Semi betrifft. Da dies für Dialog Semi ein äußerst wichtiges Thema ist, lohnt sich der Blick in die Aufzeichnung des entsprechenden ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...