Die Deutsche Telekom macht Fortschritte beim Glasfaserausbau und verweist auf ihr aktuelles Programm dazu: Bis 2022 sollen ?rund 3.000 Gewerbegebiete in ganz Deutschland an das Hochgeschwindigkeitsnetz? der Deutschen Telekom angeschlossen werden. Die Zahl von 3.000 Gewerbegebieten Zuwachs bezieht sich dabei auf den Start des Programms im vorigen Jahr. Konkretes Beispiel dazu: Das Gewerbegebiet in Kirkel. Die Deutsche Telekom geht dort so vor: Es wird ein Termin gesetzt (hier der 15. Juli), und ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...