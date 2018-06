Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem recht volatilen Handel hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit leichten Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 12.830 Punkte. Das Geschäft wurde dennoch als zurückhaltend beschrieben. Im Handel war von "politischer Börse" die Rede. Nachdem die EU nun in Reaktion auf die Anfang Juni in Kraft getretenen US-Strafzölle ebenfalls Zölle auf US-Einfuhren angekündigt hat, droht eine weitere Verschärfung des Handelskonflikts mit den USA. Daneben bleibt Italien das Hauptthema an den Märkten.

Bayer gaben mit einem Minus von 1,7 Prozent bzw 1,70 auf 99,40 Euro kräftiger nach. Das war aber nur der laufenden Kapitalerhöhung geschuldet, die Aktien wurden nämlich nun ex Bezugsrecht gehandelt. Deren erster Kurs lag bei 1,68 Euro, zu Börsenschluss stand das Bezugsrecht bei 1,62 Euro. Für 23 alte können die Aktionäre zwei junge Aktien zum Stückpreis von 81 Euro beziehen. Der Bezugsrechtshandel läuft bis zum 19. Juni.

Hauptverlierer im DAX waren RWE mit Abgaben von 1,7 Prozent: Damit setzte die Aktie ihre volatile Seitwärtsbewegung fort. Thyssenkrupp stiegen 2,2 Prozent und Fresenius um 2,8 Prozent. Kepler, Barclays und HSBC haben die Kursziele für Fresenius angehoben. Thyssen bekamen Rückenwind von guten Geschäftszahlen des Konkurrenten Voestalpine. Auch soll der aktivistische Investor Elliott bei Thyssen eingestiegen sein.

Sixt mit Platzierung unter Druck

Adidas gewannen 3,6 Prozent auf 203,40 Euro nach einer Kurszielanhebung auf 222 Euro durch Kepler. Gesucht waren Commerzbank, für die es 4,5 Prozent nach oben ging. Die Aktie hatte zuletzt stärker unter der politischen Krise in Italien und den damit verbundenen Verwerfungen am Anleihemarkt gelitten. Für die Aktie der Deutschen Bank ging es 1,5 Prozent nach oben.

Sixt Stämme knickten nach einer Platzierung um 7,1 Prozent ein. Die Erich Sixt Vermögensverwaltung hat 1,01 Millionen Stammaktien bei institutionellen Investoren platziert. Wacker Chemie kennen weiter kein Halten und fielen um 3,5 Prozent. Das Sentiment wurde weiter belastet von den neuen Richtlinien für die Photovoltaikbranche in China. Warburg erwartet deutlich weniger Installationen in der Zukunft, was sich negativ auf Wacker Chemie auswirken dürfte.

Im Blick des Markts standen auch die am Vorabend beschlossenen Veränderungen in MDAX, TecDAX und SDAX. Sie werden am Abend des 15. Juni umgesetzt. Bei den MDAX-Aufsteigern stiegen Delivery Hero um 2,5 Prozent, Scout24 gaben 0,5 Prozent nach, Puma verloren deutlicher um 2,9 Prozent. Zum Vollzug dürften dann wieder Käufe von Fonds einsetzen, wie es am Markt hieß. Healthineers - erwartungsgemäß neu im TecDAX für Aumann - stiegen um 1,9 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 110,0 (Vortag: 110,5 ) Millionen Aktien im Wert von rund 3,99 (Vortag: 4,08) Milliarden Euro. Es gab 17 Kursgewinner, 12 -verlierer und 1 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.830,07 +0,34% -0,68% DAX-Future 12.851,00 +0,48% -0,63% XDAX 12.853,77 +0,68% -0,06% MDAX 26.807,78 +0,45% +2,32% TecDAX 2.842,13 +0,37% +12,38% SDAX 12.598,32 -0,19% +5,99% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,23 -100 ===

