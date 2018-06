Mainz (ots) -



Es geht nicht nur darum, wer mehr Tore schießt und am 15. Juli 2018 live im ZDF den WM-Pokal in die Moskauer Luft hochreißen kann. ZDF-Dokus rund um die Fußball-WM werfen einen Blick ins WM-Ausrichterland, nehmen die deutschen Gruppengegner ins Visier und sind "am Puls Deutschlands" unterwegs.



Los geht es am Samstag, 9. Juni 2018, 23.00 Uhr, im ZDF mit "Fußball-Fieber - Das WM-Magazin: Fabian Kösters Gruppengegner-Check". Fünf Tage vor dem WM-Eröffnungsspiel rücken Mexiko, Schweden und Südkorea in den Blick - drei Länder, drei Kulturen, verschiedene Bräuche und Sitten. Fabian Köster trifft auf Land, Leute und die schönste Hauptsache der Welt: den Fußball. Er beleuchtet spontan, selbstironisch und garantiert nicht ganz objektiv die Gruppengegner der deutschen Mannschaft.



Einen Tag vor dem WM-Start fühlt ZDF-Reporter Jochen Breyer Deutschland den Puls. Am Mittwoch, 13. Juni 2018, 22.45 Uhr, ist seine Dokumentation "Am Puls Deutschlands - Unterwegs mit Jochen Breyer" im ZDF zu sehen. Wenn sich die deutsche Nationalmannschaft aufmacht, ihren Titel zu verteidigen, sind fast alle dabei: Sie sitzen gebannt vor dem Fernseher, singen die Nationalhymne, bemalen ihre Wangen schwarz-rot-gold, fahren im Auto-Korso und Fahnen schwenkend mit dem Gefühl "Wir sind Deutschland" durch die Straßen. Der perfekte Zeitpunkt für Jochen Breyer, um den Fragen nachzugehen: Was ist denn überhaupt deutsch? Was macht Deutschland aus, was gehört zu Deutschland - und was nicht?



Was Russland ausmacht, ist am Mittwoch, 13. Juni 2018, 22.15 Uhr und 1.00 Uhr, im ZDF zu erfahren. Im "auslandsjournal" und in der "auslandsjournal"-Doku "Wolga, Wodka und WM - Von Nischni Nowgorod bis Wolgograd" begibt sich ZDF-Russland-Korrespondentin Phoebe Gaa auf eine Reise entlang der Wolga und erkundet die vielbeschworene Seele Russlands - zwischen Vorlieben für Tradition und dem Drang in die Moderne.



Am Donnerstag, 14. Juni 2018, 23.15 Uhr, heißt es im ZDF: "Markus Lanz - Russland! Gespräche mit ziemlich fremden Freunden". Im Mittelpunkt von Markus Lanz' filmischer Bestandsaufnahme im WM-Ausrichterland stehen Gespräche mit ganz unterschiedlichen Menschen, die Einblicke in ihr Leben und ihren Alltag gewähren.



Unbekannte Seiten Russlands sind zudem am Sonntag, 17. Juni 2018, 22.30 Uhr, im ZDF zu entdecken - in "Russlands Geheimnisse - Überraschendes aus dem WM-Gastgeberland mit Matthias Fornoff". Der ZDF-Journalist hat sich auf eine Entdeckungsreise begeben und zeigt das heutige Russland als ein Land im Wandel, voller Gegensätze und Überraschungen.



