Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Mittwochshandel mit einem kleinen Plus beendet. Am Morgen hatte sich der Leitindex SMI zunächst von den Abgaben am Dienstag erholt und bis zum Mittag spürbar zugelegt. Dann ging es jedoch zunächst verhalten, mit US-Börsenstart kräftiger nach unten. In der letzten Handelsstunde zogen die Kurse im Fahrwasser einer freundlicheren Wall Street dann aber wieder an und der SMI schaffte in der Schlussauktion noch den Sprung ins Plus.

Laut Händlern bleiben die Handelsbeziehungen der USA zu ihren wichtigsten Partnern weiter Hauptthema. Das US-Handelsbilanzdefizit hat sich laut neusten Zahlen zwar insgesamt reduziert, der Saldo gegenüber China und Europa schwoll dabei jedoch erneut an. Mit Spannung warte man auf das G-7-Treffen am Freitag, hiess es. Auch die politische Lage in Italien blieb weiterhin Thema am Markt. Spekulationen um ein Auslaufen der EZB-Anleihekäufe liessen derweil den Euro zum Dollar und Franken steigen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,08% höher auf 8'544,99 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legte hingegen mit +0,37% auf 1'429,40 Punkten deutlicher zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewann 0,17% auf 10'291,13 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 19 im Plus, neun im Minus und zwei unverändert.

Die ...

