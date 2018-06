DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea waren die Börsen wegen des Heldengedenktags geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.460,82 +0,12% -1,23% Stoxx50 3.069,31 -0,22% -3,42% DAX 12.830,07 +0,34% -0,68% FTSE 7.712,37 +0,33% +0,24% CAC 5.457,56 -0,06% +2,73% DJIA 25.021,75 +0,89% +1,22% S&P-500 2.759,96 +0,41% +3,23% Nasdaq-Comp. 7.653,84 +0,21% +10,87% Nasdaq-100 7.176,38 +0,13% +12,19% Nikkei-225 22.625,73 +0,38% -0,61% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,19 -104

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,70 65,52 -1,3% -0,82 +8,3% Brent/ICE 75,14 75,38 -0,3% -0,24 +15,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.299,26 1.296,14 +0,2% +3,12 -0,3% Silber (Spot) 16,72 16,49 +1,4% +0,24 -1,3% Platin (Spot) 906,55 903,50 +0,3% +3,05 -2,5% Kupfer-Future 3,25 3,20 +1,8% +0,06 -2,2%

Ein überraschender Anstieg bei den wöchentlichen US-Öllagerdaten belastet die Ölpreise. Statt einer erwarteten Abnahme um 1,9 Millionen Barrel wurde eine Zunahme von 2,0 Millionen Barrel vermeldet. Zudem fiel auch die Zunahme bei den Benzinbeständen wesentlich stärker aus als prognostiziert. Dazu kommen die Sorgen um eine mögliche Ausweitung der Fördermenge durch die Opec und Russland. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 1,1 Prozent auf 64,77 Dollar, Brent verliert 0,5 Prozent auf 74,99 Dollar.

FINANZMARKT USA

Mit Aufschlägen zeigt sich die Wall Street zur Wochenmitte. Doch diesmal führt der Dow-Jones-Index die Gewinnerliste an und knackt zwischenzeitlich die Marke von 25.000 Punkten. Es sind vor allem die Finanzwerte, die den Markt nach oben schieben, heißt es von einem Beobachter. Er verweist zur Begründung auf die steigenden Renditen am Anleihemarkt. Die Aktien von JP Morgan und Goldman Sachs rücken im Dow um 2,2 Prozent bzw. 1,1 Prozent vor. Die weiter herrschenden politischen Unsicherheiten treten dagegen etwas in den Hintergrund. Die Aktien von Amazon und Microsoft stehen weiter auf der Kaufliste der Anleger und markieren wie bereits am Vortag neue Rekordstände. Amazon gewinnen 0,4 Prozent und Microsoft legen um 0,3 Prozent zu. Die Facebook-Aktie verzeichnet ein Minus von 1,4 Prozent. Das Unternehmen war in der Vergangenheit Datenpartnerschaften mit mindestens vier chinesischen Elektronikfirmen eingegangen. Darunter ist auch Huawei - ein Unternehmen, das US-Politiker als ein mögliches Werkzeug für staatlich geförderte Spionage ansehen. Tesla steigen 6,3 Prozent. Die Aktionäre des Elektroautobauers bestätigten auf der Hauptversammlung drei ernannte Direktoren. Der Versuch, Chairman und CEO Elon Musk zu entmachten, scheiterte. HP Inc verlieren 0,1 Prozent. Der Druckerhersteller streicht weitere 500 bis 1.000 Stellen.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einem volatilen Handelsverlauf haben Europas Börsen leicht höher geschlossen. Im Handel war von "politischer Börse" die Rede. Nachdem die EU nun in Reaktion auf die Anfang Juni in Kraft getretenen US-Strafzölle ebenfalls Zölle auf US-Einfuhren angekündigt hat, droht eine weitere Verschärfung des Handelskonflikts mit den USA. Daneben bleibt Italien das Hauptthema an den Märkten. Die Mailänder Börse schloss nach einer Berg- und Talfahrt 0,3 Prozent fester. Die Anleger schauen weiter gebannt nach Rom. Grund sind die im Detail noch unbekannten Ausgabenpläne der neuen Regierung, nachdem der neue Ministerpräsident Giuseppe Conte am Vortag einen Sparkurs abgelehnt hat. Die zehnjährigen italienischen Renditen zogen an auf 2,93 Prozent nach 2,75 am Vorabend und rund 2,60 vor der Conte-Rede am Vortag. Mit Repsol ging es an der Madrider Börse kräftig um 3 Prozent nach oben. Die Anleger reagierten positiv auf die Dividendenpläne des Erdölkonzerns. Bayer gaben mit einem Minus von 1,7 Prozent kräftiger nach. Das war aber nur der laufenden Kapitalerhöhung geschuldet. Hauptverlierer im DAX waren RWE mit Abgaben von 1,7 Prozent: Damit setzte die Aktie ihre volatile Seitwärtsbewegung fort. Thyssenkrupp stiegen 2,2 Prozent und Fresenius um 2,8 Prozent. Kepler, Barclays und HSBC haben die Kursziele für Fresenius angehoben. Thyssen bekamen Rückenwind von guten Geschäftszahlen des Konkurrenten Voestalpine. Auch soll der aktivistische Investor Elliott bei Thyssen eingestiegen sein. Adidas gewannen 3,6 Prozent auf 203,40 Euro nach einer Kurszielanhebung auf 222 Euro durch Kepler. Gesucht waren Commerzbank, für die es 4,5 Prozent nach oben ging. Die Aktie hatte zuletzt stärker unter der politischen Krise in Italien und den damit verbundenen Verwerfungen am Anleihemarkt gelitten. Für die Aktie der Deutschen Bank ging es 1,5 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:37 Di, 17:12 % YTD EUR/USD 1,1773 +0,47% 1,1761 1,1678 -2,0% EUR/JPY 129,53 +0,65% 129,48 128,11 -4,2% EUR/CHF 1,1591 +0,46% 1,1573 1,1526 -1,0% EUR/GBP 0,8775 +0,35% 0,8761 1,1438 -1,3% USD/JPY 110,04 +0,19% 110,12 109,72 -2,3% GBP/USD 1,3414 +0,10% 1,3423 1,3356 -0,7% Bitcoin BTC/USD 7.657,44 +0,6% 7.636,21 7.428,40 -43,9%

Am Devisenmarkt setzte der Euro seine Aufwärtsbewegung zum Dollar fort und zog auf 1,1778 an. Stützend wirkten falkenhafte Aussagen von EZB-Chefvolkswirt Peter Praet. Er sendete ein starkes Signal, dass schon bei dem Ratstreffen in der nächsten Woche über das Ende des Kaufprogramms entschieden werden könnte. Zudem signalisierte er, dass die Währungshüter zunehmend zuversichtlich seien, dass die Inflation in der Eurozone wieder zum Zielwert von knapp 2 Prozent zurückkehren werde.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Wie schon am Vortag hat sich im späten Geschäft eine überwiegend positive Tendenz durchgesetzt. Stützten in Japan die Exportwerte, waren es in Australien die Bergbautitel. In der ganzen Region folgten zudem Technologietitel ihren US-Pendants nach oben. Insgesamt hielten sich die Ausschläge aber in Grenzen, der orientierungs- und lustlose Handel des Vortages setzte sich fort. Während in Hongkong der HSI um 0,5 Prozent auf ein Dreiwochenhoch zulegte, schaffte auch der Schanghai-Composite den späten Dreh knapp ins Plus - begünstigt von Aufschlägen in den Sektoren Energie und Versorgung. In Hongkong waren es einmal mehr Technologiewerte, die die Gewinnerlisten anführten. Tencent stiegen um 1,1 Prozent. Die Papiere der Mobiltelefonkomponentenfertiger AAC und Sunny Optical zogen um 9,3 bzw. 4,9 Prozent an. Gestützt wurde die Kursentwicklung im Technologiesektor von einer Analyse der Credit Suisse. Die Experten sahen bei der Nachfrage eine Bodenbildung. Ping An Healthcare erholten sich um 9,8 Prozent und machten damit Einiges ihrer Verluste im Nachgang des Börsengangs wett. Auch in Taipeh auf Taiwan waren Technologietitel - vornehmlich mit Bezug zum Mobiltelefonmarkt - gefragt. Der technologielastige Leitindex Taiex kletterte auf ein weiteres Viermonatshoch. Largan stiegen gar auf ein neues Sechsmonatshoch. Der Hersteller von Linsen für Mobiltelefone verbuchte im Mai einen Absatzschub von 15 Prozent - der erste seit November überhaupt. Largan zogen um 3,9 Prozent an und liegen im Juni nun schon über 12 Prozent im Plus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Verdacht gegen Daimler wegen Abgasmanipulation erhärtet - Zeitung

Der Manipulationsverdacht gegen Daimler im Diesel-Skandal hat sich laut einem Zeitungsbericht erhärtet. So sei festgestellt worden, dass sowohl beim Transporter Vito als auch bei der C-Klasse im Straßenverkehr in die Abgasreinigung nur ungenügend Harnstofflösung eingespritzt wurde, berichtet Die Zeit unter Berufung auf Behördenkreise. Insgesamt könnten bis zu 900.000 Fahrzeuge betroffen sein.

60.000 Dieselautos von Audi europaweit offiziell zurückgerufen

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat nun offiziell den Rückruf von tausenden Audi A6 und A7 angeordnet. Wie ein Sprecher der Behörde sagte, sei bei den betroffenen Fahrzeugen mit einem Drei-Liter-Dieselmotor eine "unzulässige Abschalteinrichtung" der Abgasreinigung entdeckt worden. Wie ein Audi-Sprecher sagte, werden EU-weit rund 60.000 Fahrzeuge zurückgerufen.

VW rechnet wegen neuem Prüfzyklus mit Produktionsunterbrechungen

Dem Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg stehen wegen der Einführung des neues Abgas- und Verbrauchsprüfverfahrens WLTP nach den Werksferien tageweise Produktionsunterbrechungen ins Haus. "Wir müssen allein bei der Marke Volkswagen innerhalb kürzester Zeit über 200 Modellvarianten neu prüfen und zulassen", führte Konzernchef Herbert Diess auf der Betriebsversammlung aus. Die Testprozedur sei viel komplexer und dauere länger, der gesamte Prüfaufwand sei drei- bis viermal so hoch wie bisher.

Fresenius überträgt stationäres Reha-Geschäft von Helios auf Vamed

June 06, 2018 12:11 ET (16:11 GMT)

Der Gesundheitskonzern Fresenius ordnet das stationäre Reha-Geschäft im Konzern neu. Mit Wirkung zum 1. Juli werden 38 Gesundheitseinrichtungen und 13 Service-Gesellschaften in Deutschland mit Schwerpunkt auf stationärer Rehabilitation und Pflege von der Kliniksparte Helios auf Fresenius Vamed übertragen. Während Helios sich damit künftig noch stärker auf das Akut-Klinikgeschäft konzentriert, soll Vamed seine Position als Anbieter der Post-Akutversorgung stärken.

Elliott bläst bei Uniper-HV Attacke auf Vorstand ab

Der aktivistische Investor Elliott hat auf der Hauptversammlung des Energieversorgers Uniper seinen Angriff auf den Vorstand des Unternehmens abgebrochen. Nach einem Schachzug der Konzernmutter Eon zog der Hedgefonds seinen Antrag zur Einsetzung eines Sonderprüfers bei Uniper zurück.

Aumann verliert Vorstandschef Martinschledde

Der Maschinenbauer Aumann verliert einen seiner beiden Chefs. Co-CEO Ludger Martinschledde legt sein Amt aus persönlichen Gründen nieder, wie das Unternehmen mitteilte. Co-CEO Rolf Beckhoff werde mit sofortiger Wirkung alleiniger Vorstandschef von Aumann und übernehme zugleich dauerhaft das Vorstandsressort Forschung & Entwicklung.

Daldrup & Söhne AG verdient 2017 operativ mehr

Die Daldrup & Söhne AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr operativ mehr verdient und auch die Margen verbessert. Die Gesamtleistung übertraf dank einer sehr guten Auftragslage in allen vier Geschäftsbereichen die eigene Prognose; der Umsatz lag allerdings um 20 Prozent unter dem Vorjahreswert, da ein großes Bohrprojekt in den Niederlanden nicht rechtzeitig abgerechnet werden konnte, teilte der Spezialist für Bohr- und Umweltdienstleistungen mit.

Kein Verfahren gegen Novartis wegen Geschäften mit Trump-Anwalt

Die Geschäfte von Novartis mit einem Beratungsunternehmen des persönlichen Anwalts von US-Präsident Donald Trump haben für den Pharmakonzern keine juristischen Konsequenzen. Eine eingehende Prüfung habe keinen ausreichenden Anfangsverdacht auf Bestechung und damit keine Grundlage für eine Strafverfolgung ergeben, teilte die Bundesanwaltschaft mit.

Uber wird Miet-E-Bikes in Europa anbieten - Start in Berlin

Uber wird seine Miet-E-Bikes unter der Marke Jump auch in Europa anbieten und startet damit in Berlin zum Ende des Sommers, sagte CEO Dara Khosrowshahi. Andere europäische Städte sollen dann in den nächsten Monaten folgten, sagte Khosrowshahi auf einer Konferenz in Berlin.

Twitter-Aktie nach Ankündigung von Wandelanleihe im Minus

Der Betreiber des Kurznachrichtendienstes Twitter plant die Ausgabe einer Wandelanleihe über 1 Milliarde US-Dollar mit Laufzeit bis 2024. Die Erlöse sollen für Absicherungsgeschäfte im Zusammenhang mit dieser Anleihe und für allgemeine Geschäftsziele eingesetzt werden, darunter auch die Ablösung oder Rückzahlung einer im nächsten Jahr fälligen Wandelanleihe, teilte die Twitter Inc mit.

