Laut Ripple-CEO hat Bitcoin keine Chance zur Weltwährung zu werden Vietnam schlägt ein Importverbot für Bitcoin-Mining-Ausrüstungen vor IWF rechnet damit, dass Bitcoin eines Tages die Nachfrage nach Papiergeld gefährden könnte

Zusammenfassung:Die Debatte über die Zukunft der digitalen Währungen ist nichts Neues und von Zeit zu Zeit erhalten wir neue Vermutungen und Prognosen (ob es sich hierbei aber immer um wirkliche Neuigkeiten handelt, ist oftmals fraglich). Diesmal ist es ein weiterer Bericht von Ripple-CEO Brad Garlinghouse, der CNBC am Dienstag mitteilte, dass Bitcoin wahrscheinlich nicht die Lösung für alle Probleme sei und daher nicht zur Weltwährung aufsteigen könnte. Er wurde mit den Worten zitiert: "Ich denke, es wird nicht das Allheilmittel sein, von dem die Menschen einmal dachten, dass es all diese verschiedenen Probleme lösen würde". Angesichts der Tatsache, dass er ein Unternehmen anführt, welches in direkter Konkurrenz zu Bitcoin steht, scheinen diese Kommentare nachvollziehbar zu sein, obwohl es stimmt, dass Ripple-basierte Transaktionen viel schneller verarbeitet werden als die von Bitcoin, was ebenfalls von ihm betont wurde.

Bitcoin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...