B2Gold hat in den vergangenen Tagen eine erneut bemerkenswerte Trendwende nach oben geschafft. Auch am Dienstag ging es um mehr als 1 % nach oben. Die Situation verbessert sich, das Unternehmen hat jetzt wieder Chancen auf einen Anstieg auf bis zu 2,63 Euro, dem 1-Jahres-Hoch vom 26. Januar 2018 bzw. sogar bis zu 3,22 Euro, einem Top vom 24. Februar 2017. Nach unten ist die Aktie in Form einer W-Formation relativ gut geschützt, denn solche Doppeltiefs, hier bei etwa 2,14 bis 2,20 Euro gelten ... (Moritz von Betzenstein)

