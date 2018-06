06.06.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Porr (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Mit den Eigentümern der Alpine Bau CZ a.s. konnte eine grundsätzliche Einigung über den Erwerb seitens der Porr AG an dem tschechischen Traditionsunternehmen erzielt werden. Der Vorstand der Porr AG hat daher heute beschlossen, in Verhandlungen zur Strukturierung der Transaktion sowie zur inhaltlichen Ausgestaltung der abzuschließenden Verträge einschließlich der Festlegung des Preises einzutreten, mit dem Ziel des vollständigen Erwerbs der Alpine Bau CZ a.s. Die Alpine Bau CZ a.s. hält unter anderem...

