Lübeck (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) nach der Bekanntgabe der Q1-Quartalszahlen 2018 zu? 78 oder 54 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Drägerwerk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt. Am 26. April hat die Drägerwerk A. [mehr] aktiencheck.de Dialog Semiconductor-Aktie: Leerverkäufer AQR Capital Management setzt Short-Attacke fort - Aktiennews Kirchheim-Nabern (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer AQR Capital Management LLC stockt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Dialog Semiconductor PLC spürbar auf: Die Leerverkäufer des Hedgefonds AQR Capital Management setzen ihre Short-Attacke auf die Aktien des Halbleiter-Herstellers Dialog Semiconductor PLC (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC- Symbol: DLGNF) fort. Der in Greenwich, Connecticut, USA beheimatete Hedgefonds-Riese AQR Capital Management LLC hat seine. [mehr] Deutsche Bank Snap-Aktie: Trend weist nach oben! - Aktienanalyse Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Lloyd Walmsley von Deutsche Bank: Laut einer Aktienanalyse empfiehlt der Analyst Lloyd Walmsley von Deutsche Bank die Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) weiterhin zu halten. Nachdem die Datenschutz-Grundverordnung in Europa in Kraft getreten sei werde bei Social Media-Plattformen dem Wachstum der Nutzerzahlen vermehrt Beachtung geschenkt. Bei Snap Inc. sei ein le. [mehr] Kolumnen mehr > CMC Markets DAX tritt auf der Stelle - Euro zieht nach EZB-Äußerungen an Die Weltbank sieht in ihrem halbjährlichen Bericht steigendes Wachstum in der Hälfte der Länder der Erde und glaubt sogar, dass sich das Tempo durch Abstrahleffekte aus den USA und China kurzfristig sogar noch weiter beschleunigen könnte. Das ist Balsam auf die Seele der Investoren, deren Optimismus wegen der erratischen Handelspolitik der USA und dem aufkommenden Protektionismus getrübt wurde. Jetzt sehen wir eine beginnende Rally an der Wall Street, die ihre Kraft aus dem Pessimismus der vergangenen Wochen zieht. Die Kurse klettern an einer Wand der Skepsis empor. Eine Zinsanhebung in der kommenden Woche steht mit fast 94 Prozent veranschlagter W. [mehr] Christian Zoller S&P500 vorbörslich bei 2.758 Punkten Der S&P500 ging am Vortag bei 2.748 Punkten aus dem Handel und notiert vorbörslich bei 2.758 Punkten. Und damit direkt am Widerstandsbereich um 2.758/2.760 Punkte! In diesem Bereich droht der US-Index zunächst nach unten abzuprallen und wieder Kurs auf 2.700 Punkte zu nehmen. Risikoaverse Investoren könnten um 2.760 Punkte einen Verkauf von Long-Positionen erwägen. Trotz nun möglicher Rücksetzer bleibt der generelle Trend im S&P500 über 2.680/2.700 Punkten long. Trading-Strategie: 1. Long-Positionen im Bereich von 2.600 Punkten eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel bei 2.800 bzw. 3.000 Punkten. 2. Long-Position über 2.7. [mehr] Cornelia Frey Anleger bleiben zuversichtlich Tesla Chef Musk gelobt Besserung Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten Anleger lassen sich durch den enttäuschenden Dienstag nicht aus der Ruhe bringen und starten einen neuen Anlauf. Stühlerücken gibt es in der zweiten Börsenreihe. Der Euro macht einen Satz nach vorne. Am Dienstag war der Dax zeitweise um 1,2 Prozent auf 12 925 Punkte geklettert, bevor die Gewinne nahezu komplett zusammenschmolzen. Er kehrte damit fast wieder an seine 200-Tage-Linie bei 12 740 Punkten zurück, um die er seit einer Woche pendelt. Auch heute geht es nach verhaltenem Start auf ein zwischenzeitliches Tageshoch bei knapp 12.900 Punkten, bevor dem Dax wieder der Schw. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

