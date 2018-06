London/Bonn (ots) - Vannin Capital, der globale Experte für

Prozessfinanzierung, hat am heutigen Tag die Eröffnung des deutschen

Standorts in Bonn und den Aufbau des neuen

Prozessfinanzierungsgeschäftes für Deutschland, Österreich und die

Schweiz bekannt gegeben.



Theo Paeffgen - zuletzt CEO der FORIS AG, des ersten und

erfahrensten Prozessfinanzierers im deutschsprachigem Raum - ist zu

Vannin als Regional Managing Director (Kontinentaleuropa) gewechselt,

um den Standort und die neue Tochtergesellschaft, Vannin Capital

GmbH, zu leiten.



Theo Paeffgens Berufung und die Eröffnung des Standorts sind Teil

des globalen Wachstumskurses von Vannin Capital. Das Bonner Büro ist

der neunte Standort von Vannin weltweit und das zweite Büro des

Unternehmens in Kontinentaleuropa. Mit dem fortgesetzten Ausbau des

Teams und internationalen Profils wird Vannin der starken Nachfrage

nach Fremdfinanzierungen in neuen und bestehenden Märkten gerecht.



Zur Expansion und seiner Berufung erklärt Theo Paeffgen:

"Deutschland ist ein Markt mit enormem Potenzial, und Bonn ist sehr

gut zwischen den beiden größten Finanzstandorten in Deutschland,

Düsseldorf und Frankfurt, platziert, wo alle nationalen und

internationalen Anwaltskanzleien ihre größten Büros haben. Ich freue

mich sehr darauf, Vannin Capital dabei zu unterstützen, weiter nach

Europa zu expandieren und insbesondere die Präsenz in Deutschland,

Österreich und der Schweiz aufzubauen."



Richard Hextall, Vorstandsvorsitzender (CEO) von Vannin Capital,

fügt hinzu: "Theo Paeffgen ist der ideale Kandidat, um unser Geschäft

in Deutschland zu starten. Als CEO der FORIS AG hat er die

Monetarisierung von streitigen Forderungen im deutschen Markt

eingeführt und war damit ein Pionier des Investitionspotenzials der

Prozessfinanzierung in diesem Markt. Seine langjährige Erfahrung mit

Corporate Finance bezogenen Schiedsverfahren wird uns für deutsche

Schiedsverfahren sehr gut positionieren."



Über Vannin Capital:



Vannin Capital, gegründet 2010, ist ein globaler Experte für

Prozessfinanzierungen, der Anwaltskanzleien und Unternehmen bei der

erfolgreichen Beilegung hochvolumiger Wirtschaftsstreitigkeiten

unterstützt. Von der Einzelfallfinanzierung bis hin zu

Portfoliofinanzierungen und Verteidigungsvereinbarungen bieten wir

kreative, auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnittene Lösungen.

Unser weltweites Team von Rechts- und Finanzexperten deckt die

wichtigsten Zentren für Wirtschaftsprozesse und Schiedsverfahren von

Büros in London, Jersey, Paris, Bonn, New York, Washington, Sydney

und Melbourne aus ab. Als ein Marktführer sind wir Mitglied der

Association of Litigation Funders of England and Wales (ALF) und

führen unsere Geschäfte in Übereinstimmung dem Verhaltenskodex der

ALF nach den höchsten Standards. - vannin.com





