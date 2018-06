Eine Volksabstimmung in der Schweiz könnte das für seine Stabilität bekannte Banken- und Währungssystem des Landes in seinen Grundfesten erschüttern: Am Sonntag entscheidet die Eidgenossenschaft, ob sie die Kreditvergabe der Banken beschränken und die Notenbank zur einzigen Quelle für neues Geld machen will.

