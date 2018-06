Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Scholz erwartet positive Entscheidungen über Integration Europas

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat baldige Einigungen in wichtigen europäischen Reformfragen in Aussicht gestellt und sich bei einer Investorenkonferenz für eine starke und diversifizierte Bankenlandschaftt ausgesprochen. Vor internationalen Anlegern zeigte er sich zudem überzeugt von einer proeuropäischen Haltung der italienischen Bevölkerung. "Ich denke, wir werden positivere Entscheidungen über die Integration Europas bekommen, als die meisten Leute zurzeit erwarten", sagte Scholz.

Auslandstelefonate in der EU werden billiger

Nach dem Wegfall der Roaming-Gebühren werden auch Telefonate ins EU-Ausland künftig billiger. Auslandsgespräche innerhalb der EU werden ab Mai kommenden Jahres maximal 19 Cent pro Minute kosten, wie die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte. Für SMS an ausländische Nummern werden demnach höchstens 6 Cent fällig. Das EU-Parlament hatte einen kompletten Wegfall zusätzlicher Gebühren bei Auslandstelefonaten gefordert.

Juncker: Schutz der Außengrenzen wichtiger als Flüchtlingsverteilung

Für EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat in der europäischen Flüchtlingspolitik der Schutz der Außengrenzen Priorität. "Für mich ist das Thema Schutz der Außengrenzen wichtiger als alle anderen untergeordneten Fragen", sagte Juncker am Mittwoch in Brüssel. Wenn die EU hier weiterkomme, könne sich seiner Einschätzung nach auch die umstrittene Frage der Flüchtlingsverteilung innerhalb der EU "erübrigen".

Tschechiens Staatschef Zeman ernennt Babis erneut zum Ministerpräsidenten

Tschechiens Staatschef Milos Zeman hat den populistischen Milliardär Andrej Babis am Mittwoch erneut zum Ministerpräsidenten ernannt. Bei einer Zeremonie in der Prager Burg forderte Zeman den 63-jährigen Geschäftsmann auf, "in angemessener Zeit" eine Kabinettsliste vorzulegen. "Ich wünsche Ihrer Regierung, dass sie dieses Mal das Vertrauen des Abgeordnetenhauses erhält", fügte der Präsident hinzu.

EU-Kommission beschließt Schutz europäischer Unternehmen mit Iran-Geschäft

Nach dem US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran hat die EU-Kommission den Schutz europäischer Unternehmen vor Sanktionen Washingtons beschlossen. Die Behörde verabschiedete dazu eine Aktualisierung einer EU-Verordnung von 1996. Gibt es keinen Widerspruch aus dem Europaparlament oder den Mitgliedstaaten, dann wäre es Firmen somit spätestens ab August verboten, sich an die US-Sanktionen zu halten. Sie sollen gleichzeitig vor einem Vorgehen der US-Behörden geschützt werden und können gegebenenfalls Schadenersatz verlangen.

US-Botschafter Grenell: Deutschland und USA spielen "im selben Team"

Der in die Kritik geratene neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat die Partnerschaft zwischen beiden Ländern bekräftigt. In einem Interview mit dem Magazin Bunte beteuerte Grenell laut einer Vorabmeldung, Deutschland und die USA spielten "im selben Team". "Wir glauben an Demokratie und Menschenrechte. Auch wenn wir mal nicht übereinstimmen, sind wir uns im Grunde sehr nah." Seine Beobachtung sei, dass es in Deutschland "viel Unterstützung für unseren Präsidenten" Donald Trump gebe, sagte Grenell weiter.

Defizit in der US-Handelsbilanz sinkt spürbar

Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im April spürbar gesunken, weil die Amerikaner ihre Käufe von Importgütern eingeschränkt haben. Der Passivsaldo betrug 46,20 Milliarden Dollar, deutlich geringer als erwartet. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 48,70 Milliarden Dollar gerechnet. Das Defizit ist damit um 2,1 Prozent zurückgegangen.

US-Produktivität steigt im ersten Quartal nur leicht

Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im ersten Quartal 2018 weniger stark gestiegen als erwartet. Nach revidierten Zahlen kletterte sie saisonbereinigt und auf das Jahr hochgerechnet um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs von 0,6 Prozent erwartet, nachdem bei der ersten Schätzung eine Zunahme von 0,7 Prozent ausgewiesen worden war.

US-Rohöllagerbestände wider Erwarten gestiegen

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 25. Mai entgegen den Erwartungen ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,072 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Rückgang um 1,9 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 5,778 Millionen Barrel erhöht.

