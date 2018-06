Mannheimer Morgen zum Streit um den Kohlestrom Überschrift: Ratlose Regierung Dass die Kohleverstromung beendet werden muss, ist breiter Konsens im Bundestag und in der Gesellschaft. Sonst ist der Kampf gegen den Klimawandel verloren. Doch traut die Regierung sich nicht zu entscheiden, wann und wie der Ausstieg erfolgen soll. Stattdessen folgt sie dem Motto: âEURzWenn ich nicht mehr weiterweiß, dann gründ' ich einen Arbeitskreis.' Eigentlich ist die eingesetzte âEURzKohle-Kommission' eine Frechheit. Klimaschutz außen vor Die Politik, genauer gesagt die große Koalition, versagt vor ihrer ureigensten Aufgabe. Verbände, Wissenschaft und die betroffenen Regionen selbst sollen sich die Finger verbrennen. Die Kommission ist so zusammengesetzt, dass sie praktisch alle Strömungen in der Debatte widerspiegelt. Wieso ein solches Gremium besser zu Beschlüssen kommen soll als ein gewähltes Parlament mit einer gewählten Regierung, bleibt das Geheimnis der Groko. Möglicherweise wird sich die Kommission tatsächlich auf ein Enddatum der Kohlverstromung verständigen können. Sicher ist das nicht. Das wird dann aber nicht sehr bald sein. Leichter wird sich die Kommission mit Vorschlägen tun, was alles geschehen muss, um den Ausstieg abzufedern. Arbeitsplatzgarantien für die Kohlearbeiter und üppige Sozialpläne. Fördergelder und staatliche Investitionen für die Regionen. Schutz der schon getätigten Investitionen für die Konzerne. Am Ende werden alle Interessen bedient werden, die am Tisch sitzen. Nur die, die dort nicht sitzen, bleiben außen vor. Das ist zum einen der Klimaschutz. Und das sind zum anderen die Steuerzahler. Der Kohleausstieg könnte mit dieser Kommission zum am besten vorbereiteten Strukturwandel aller Zeiten werden. Aber auch zum langwierigsten und zum teuersten. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

