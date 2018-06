Angesichts der insgesamt soliden vorläufigen Q1-Zahlen, der erneut über den Erwartungen liegenden Kapitalquoten und der angenommenen soliden Kapitalgenerierungskapazität bestätigen die Analysten der RCB die Kaufempfehlung für die Bawag, reduzieren aber das Kursziel leicht auf 50 Euro (von 52 Euro), was auf den Rückgang der Peer-Multiples seit der letzten Unternehmensaktualisierung und auf die EPS-Auswirkungen der jüngsten AT1-Emission zurückzuführen ist. Die Analysten gehen davon aus, dass sich der Markt auf Nachrichtenströme konzentriert, die den weiteren Ausstieg der Kernaktionäre Cerberus und GoldenTree (Lock-up am 23. April), weitere M & A-getriebene Expansion in der DACH-Region und eine mögliche teilweise...

