The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.06.2018



ISIN Name



CA02153C2031 ALTIPLANO MINERALS LTD

CA8589158879 STERLING RESOURCES LTD.

IE00BGDWNL65 X(IE)-MSCI AC F.E.XJAP.2C

US61166W1018 MONSANTO CO. DL-,01